高血壓食物｜降血壓10大食物番茄點食有效？日吃15粒開心果護血管

高血壓之所以被稱爲「隱形殺手」，是因患有高血壓的初期一般沒有症狀，患者往往在出現併發症後才發現患病。高血壓的成因眾多，除了年紀增長、家族病史等無法控制的原因外，我們日常的飲食習慣也息息相關。透過適當的運動和飲食，更能有助控制血壓，避免高血壓帶來的疾病風險。



綠葉蔬菜含豐富鉀質能有效控制高血壓。(Sharon Pittaway/Unsplash)

高血壓後果嚴重

高血壓持續，容易增加中風、冠心病、心臟衰竭等風險，患者尤其要注意飲食，避免進食某些食物後令血壓持續上升，同時也可多吃一些有助降血壓的食物，和留意某些食物可能會與降血壓藥發生交互作用，影響藥效。以下是美國健康網站Healthline推薦給高血壓患者的食物。

按下圖看清對高血壓患者有益的10大食物，哪些要謹慎進食！

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蔬果類



1. 綠葉蔬菜：生菜、芝麻菜、羽衣甘藍、菠菜等

綠葉蔬菜含豐富鉀質，鉀有助腎臟通過尿液排出身體中的納，幫助高血壓患者降低血壓。綠葉蔬菜包括生菜、芝麻菜、羽衣甘藍、菠菜等。不過，深綠色蔬菜當中富含維他命K，會與薄血藥華法林對抗，若大量進食，會令藥物功效減半，血液凝固，會提升中風的風險。

2.紅菜頭

紅菜頭中的一氧化氮含量高，可以幫助疏通血管並降低血壓。研究人員發現，紅菜頭中的硝酸鹽可在短短數小時内降低研究參與者的血壓。

3.柑橘類水果：西柚、橙和檸檬

柑橘類水果富含維生素、礦物質和植物化合物，尤其是類黃酮，能幫助血壓穩定，具有强大的降血壓作用，從而減低患心臟病風險。不過，柑橘類水果與部分降血壓藥同食會令藥效減半，甚至出現頭暈等副作用。

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檸檬有助降血壓，亦有不少人以檸檬水燒脂。（Francesca Hotchin@Unsplash）

4.番茄

番茄富含番茄紅素，番茄紅素是一種親脂性，不飽和類胡蘿蔔素，可能促進身體排出納質，有利於維持身體內水份和酸鹼平衡，還能軟化血管從而起到降血壓的作用，預防心血管疾病。將番茄加點油煮熟能破壞番茄細胞壁，釋放更多茄紅素。

魚類



攝取含豐富Omega-3食物如三文魚、吞拿魚，能降低血管收縮。（Caroline Attwood/Unsplash）

5.含豐富奧米加3脂肪酸（Omega-3）魚類：鯖魚和三文魚

奧米加3脂肪酸能減少炎症和降低血管收縮，有助降低血壓水平。一項研究發現，血液中奧米加3脂肪酸含量最高的人，血壓明顯較低。

小食類



高血壓患者「口痕」時也可以食堅果類作爲零食，不過切記不可過量。(Maddi Bazzocco/Unsplash)

6.開心果

一項研究表明，與其他堅果相比，開心果的脂肪和熱量更低，並且含有豐富的不飽和脂肪酸、鉀、葉黃素類胡蘿蔔素。每天食用一份（約15粒）開心果有助於降低血壓。

7.南瓜籽

南瓜籽中含有有益健康的脂肪酸和亞麻酸，是身體的抗炎劑，還有可降膽固醇的植物膽固醇。當中的鎂，鉀能產生一氧化氮所需的胺基酸，對血管鬆弛和降低血壓有顯著功效。

8.黑朱古力

可可含量愈高的黑朱古力，視黃醇含量則愈高。一項研究發現，每天食用約100克的黑朱古力可能會降低罹患心血管疾病的風險。

飲品類



高血壓患者挑選飲品時要避免挑選含糖飲料。(Jo Sonn/Unsplash)

9.脫脂奶、酸奶

脫脂牛奶是含豐富鈣質、而且脂肪含量低，是降低血壓的重要營養素。發表在《美國臨床營養學雜誌》上的一項研究表明，在日常飲食中每天添加二至三份（約500至750毫升）脫脂乳製品，可以降低中老年人的血壓。

有乳糖不耐症者，也可以選擇酸奶。根據美國心臟協會的數據，每周吃五份（約1公升）或更多酸奶的女性，患高血壓的風險降低了20％。但要留意酸奶的糖分，以無糖為佳。

10.無糖豆漿

無糖豆漿低脂且不含膽固醇，是非常好的植物性蛋白質的來源。黃豆所含的卵磷脂，具有強力的乳化作用，可以溶解壞膽固醇，並排出體外，使血管壁不會累積脂肪及膽固醇，進而防止高血壓。

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參考資料： Healthline -《13 Foods That Are Good for High Blood Pressure》