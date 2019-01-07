脫單必讀小胋士！盤點7大約會加分行為　讓女神對你好感度大升

初次約會，一定很想留下好印象吧！近日網上就熱數各種在約會時可以加分的行為，《開罐Opener》為你整理出以下7大招數，令你透過約會時的小細節，在對方心中好感度up up up！

（《櫻桃小丸子》截圖）

【1】為女生開門

在進出商場時，

先走快兩步

為女生推開玻璃門，

是十分有風度的行為呢！

不過切記一切要來得自然，

千萬別太做作，

不然就會令女生感覺尷尬。

（《小資女孩向前衝》劇照）

【2】幫女生打開瓶蓋

不用問太多，

在女生企圖打開瓶蓋、

汽水罐時，

就伸手接過為她打開吧！

（網上圖片）

【3】帶紙巾

除了能在女生需要時提供紙巾，

隨身帶備紙巾也能反映

你愛乾淨、整潔的形象！

加上現今男生出門

都「一切從簡」，

只帶電話、鑰匙就出門，

有帶紙巾的你

不就脫穎而出了嗎？

（《卞赫的愛情》劇照）

【4】專心溝通

第一次約會

就不斷低頭玩手機，

會令對方感到不被尊重，

一定會大扣分呢。

難得約到心儀對象，

就專心與對方溝通，

好好了解一下吧。

表達出對對方的說話有興趣，

也是加分的行為！

（《藍海傳說》劇照）

【5】照顧對方步伐

如果男生在走路時

會遷就女生的步伐，

不用女生小碎步

急步走去趕上，

會令女生感覺更舒適，

尤其是過馬路或追巴士時，

可能以你的步伐可以趕上，

但對女生來說可能會有點勉強呢。

（《經常請吃飯的漂亮姐姐》劇照）

【6】不計較

在吃飯時，

AA制是很平常的事，

但如果連一毛五角都要算清，

就會令人感覺

這個男人太計較了。

淡淡一句「兩蚊唔使啦！」

就可以令女生

覺得你不事事計較。

（《老表你好野》劇照）

【7】有禮貌

對侍應、戲院員工

輕輕一句「唔該」，

就可以令女生覺得

這個男人好有禮貌，

印象即時大加分！