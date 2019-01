Girl's Day全員確定不續約！重溫10首必聽好歌

出道將踏入9年的女團Girl's Day,日前宣佈全員不續約,大姐素珍將在3月約滿離開,而其他成員預料亦會在今年內離開。雖然全員不續約,但她們聲稱「不會解散」,一起重溫她們的10首好歌!

Yura、素珍、珉雅、惠利(左至右)

【1】Twinkle Twinkle



2010年7月9日出道的Girl’s Day,

可說是「波折重重」。

出道曲並沒有受到很大關注,

還有成員退團,

原本一直都沒有被外界討好。

幸好11年轉走可愛風得到讚賞,

而主唱珉雅亦因為穩定的高音

及可愛的笑眼,

成功吸納了不少粉絲。

【2】Hug me once



鑑於上一首走可愛風的歌曲大受好評,

之後她們亦繼續走相同風格。

這首《Hug me once》其實與

上一首歌的構造也十分相似,

主要突顯出成員清純的一面。

當時大部份的成員都只是十多歲,

走這種風格的確十分合乎她們的年齡。

當時第5名成員Jihae還在(最右)

【3】Don't forget me

2012年,

她們曾經以《OH!MY GOD》

嘗試轉走其他風格但並不成功,

於是她們再轉回走可愛清純風。

這首歌可說是「滄海遺珠」之作,

歌曲旋律和舞蹈也是十分不錯。

但奈何大眾似乎已對

再走可愛風的她們厭倦,

所以再次以失敗收場。

《Don't forget me》

【4】Expectation



2013年,她們憑著這首歌

成功由清純變身為性感女團。

化上濃妝、畫上紅唇的她們,

成功轉型為散發著成熟味的女生,

副歌的「背帶舞」掀起一陣模仿熱潮。

雖然最終沒有獲得任何冠軍,

但她們已經成功打入「軍人」市場。

小編認為《Expecation》時期的Girl's Day是最棒的!

【5】Female President



出道足足3年,

她們終於憑著這首歌

成功拿下出道後第一個一位。

這首歌的話題性十分高,

除了因為當時南韓首位女總統上任

與歌曲相符之外,

歌曲亦宣揚女權當代的主義,

獲得不少女生讚賞。

雖然MV因部份場面過份煽情被禁播,

但亦無減她們的人氣。

《Female President》

【6】Please tell me



人氣急升後,

公司沒有放過任何宣傳的機會,

再趁著暑期黃金期 ,

推出這首十分適合炎炎夏日的單曲。

配合夏天的主題,

成員穿著清爽的打歌服,

跳著輕鬆的舞步,

彷彿有種去了海灘遊玩的清涼感!

【7】Something

2014年可謂Girl’s Day豐收之年。

1月推出的《Something》非常成功,

甚至擊敗了東方神起和

超hit合唱情歌《Some》,

拿1位拿了超過1個月。

性感得來又不會太過份的撩人舞步,

特別是歌曲開頭的「貓咪舞步」,

令這首歌成為她們的代表作。

《Something》

【8】Darling



同年夏天,

她們再以《Darling》回歸。

雖然這首歌的曲風較可愛,

但其實舞步可愛得來又帶點性感,

其中副歌的「扭屁撒嬌舞」大獲好評。

這次的concept可說是「恰恰好」,

又再成功拿下不少宅男粉絲的心。

之後更開了她們首場演唱會,

成員都淚灑現場,

感激粉絲的支持。

《Darling》

【9】Ring my bell



自15年起,

她們的團體活動次數便越來越少。

事隔一年,

她們才以《Ring my bell》回歸。

但可惜這次回歸發生了不少阻滯,

先因為在回歸前夕一次直播中

被批評對主持人態度欠佳 ,

其次因為回歸期撞正天團少女時代,

令她們這次錯失一位,

並且超快地結束了打歌期。

《Ring my bell》宣傳照

【10】I'll be yours



2017年3月推出的這首歌,

已經是她們最新的作品了,

四名成員都較著重個人發展。

雖然她們均不會與公司續約,

但她們聲稱Girl’s Day不會解散。

她們是kpop界內出名感情好的組合,

成員曾經在節目上說過,

就算搬出宿舍,

也要住在大家附近。

小編也相信她們的友誼不會就此完結,

希望有朝一天能看到她們的合體!

《I'll be yours》宣傳照

