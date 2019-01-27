【90後回憶】6位實力歌手　側田關家姐外　最後一位竟然都唱得？

側田近日出新歌《懷很舊的舊》，引起不少網民討論，更想起香港當年其實有不少，天王天后的候補人物，因為種種原因淡出我們的視線。

所謂「十年人事幾番新

輕舟已過萬重山」

大家還記得那些年

堪稱天王天后候補的歌手嗎？

現在很多都淡出我們的視線了

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【1.側田】

側田人如歌名，夠命硬。（資料圖片）

最出名除了人帽合一之外

當然是他的情歌

可惜因為負面新聞而離開香港

不過近年偶爾回港開SHOW

仍然叫好叫座

人如歌名夠命硬

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【2.泳兒】

泳兒最近被封為「原唱摧毀機」。（資料圖片）

以一把靚聲唱到街知巷聞

參加內地歌唱節目

更被冠以原唱摧毀機的稱號

唱功了得可惜一直無機會發圍

不少網民覺得「禾稈冚珍珠」

對了

我也有原唱摧毀機的稱號

不只摧毀原唱

連整首歌都可以摧毀

【3.衛蘭】

那些年我們愛上的情歌小天后之一：衛蘭。（資料圖片）

如果情歌的男代表是側田

那麼女代表就是衛蘭了

高廣度的聲線以及驚人爆發力

加上比較西方的唱法

令她成為一個以唱功見稱當紅歌手

在經歷樽頸以及低潮之後重新出發

雖然成績不錯

不過已經不是她呼風喚雨的年代了

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【4.關心妍】

「關家姐」的笑料雖然多，不過她亦非常大量，不介紹公開談及。（資料圖片）

被認為「紅歌唔紅人」的代表之一

其實她當年紅歌又紅人

出道兩年已經成功上紅館

當年的紅館不容易上的

可惜因為潮文及大台封殺

令她事業跌進谷底

不過大家仍然記得她的歌

【5.周國賢】

或者你說不出很多他的作品，但你說得出的，每一首都是精品。（資料圖片）

比較少有的全能唱作歌手

台前幕後都做過

在香港樂壇七進七出

仍然人氣不減年年有獎

可見他的實力非常扎實

話說回來

我很苦惱到底用黃金入球

還是目黑好

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【6.官恩娜】

官恩娜當年是一代女神，現在對比欲前一點也不輸蝕。 （資料圖片）

在黃偉文演唱會上演唱《地平線》

喚起不少朋友的回憶

這時才驚覺原來香港有她一位唱得之人

年輕一點的朋友可能不知道她

有一定年紀的可能已經接近忘記

但Ella當年可是一代女神

更有男粉絲不惜犯法在台上強吻她

因為婚姻及貝爾氏麻痹症而漸漸淡出