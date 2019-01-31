【年宵2019】維園花市6大必食推介　勁厚漢堡扒　少女心梳打

2019年宵又開鑼，經過天后方向入口，一定會被攤檔的香味吸引！ 除了麥芽糖餅、魚蛋燒賣，今年維園年宵還有甚麼必吃之選？去片啦！

【1】蟹醬芝士玉子燒－$50－維園熟食B檔

問誰能抗拒芝士拉絲？今年維園年宵，有攤檔主力販售玉子燒及章魚小丸子，份量大份之餘，更加入韓國蟹醬，十分惹味！

玉子燒超大份！（吳嘉俊攝）

內餡爆滿之餘，更有芝士拉絲！（吳嘉俊攝）

【2】即煎美國安格斯漢堡扒－$50－維園熟食B檔

一塊一塊厚實的漢堡扒在鐵板上滋滋作響，油花輕濺。大家可選配上自家製的黑松露芝士醬、蜜糖芥末醬或是黃金鹹蛋黃醬。咬下去時，漢堡扒肉汁多得瀉出來！

超厚實牛肉漢堡扒！（吳嘉俊攝）

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【3】鬆軟梳乎厘班戟－$30－維園熟食C檔

今年在維園年宵更能品嚐鬆軟的梳乎厘班戟，姨姨馬不停蹄地即場製作，每件班戟都Q彈Q彈超治癒！配料上可以自選珍珠、抹茶、紅豆、朱古力等，十分多元化。

朱古力味梳乎厘班戟（$30）Q彈鬆軟！

【4】打卡必備果汁梳打－$45－維園熟食C檔

各種水果味道的梳打，每款顏色都很鮮豔，超適合打卡！每杯都送上一個月亮型小燈飾，在晚上的時候發出微光，拿著一杯走在年宵街頭，一定成為眾人焦點！

打卡必備的少女心果汁梳打！（吳嘉俊攝）

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【5】煎餅果子－$40－維園熟食C檔

薄薄的蛋餅加上蔥花，內裡夾上薄脆米餅，面頭淋上甜甜鰻魚醬汁，實為飽肚之選！

甜鹹交織的煎餅果子，十分飽肚。（吳嘉俊攝）

【6】猛男珍珠朱古力奶－$30－維園熟食C檔

2019年宵還是單身？沒有男朋友也不要緊，來維園年宵熟食檔買一個猛男走！特別設計的瓶子有仔細肌肉紋理，裡面裝上珍珠朱古力奶，啖啖甜入心！