【情人節送花】7間本地韓式花店賣點及價格　巨型甜筒花　LED燈花

又到了每一年男朋友最煩惱的情人節了！想必各位都正在急着找哪裏有好看又特別的情人節花束吧？所以小編就為大家找來7間本地韓式花店，既有外形出眾的女王花束，又有精緻的心型花束，還有男女都喜歡吃的士多啤梨花束，任君選擇！

【1】Csecret Florist

近年韓國Oppa們都流行送女友，與人比例一比一的女王花束！而Csecret Florist亦有製作這款巨型無比的女王花束，用的還是少女們最愛的滿天星鮮花製作，這樣拿上手一天也不會太大負苛，而且價格已包含了送貨服務，男友們也不用太擔心，因為太大束花而不方便搭車。該店一般是先入訂後製作，大約4天時間製作，而情人節訂單將在2月7日截單，想要訂購滿天星女王花束就要趕緊下單了。

電話或Whatsapp：54421323

Instagram：c.secret_florist

Facebook：Crownbabybaby

（Instagram：c.secret_florist）

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【2】Kew Garden Flowers

韓式甜筒花束同樣有巨型板本！Kew Garden Flowers的店主曾特地赴韓拜師學藝，絕對是純正韓式花藝，而且小編找遍了各大網站，發現只有他們有售韓式甜筒女王花束。他們不只用單一花材，繡球花，康乃馨，雪球等等都有配搭在一起，看起來更加精緻，而且主要採用日本、意大利、荷蘭等地出產的鮮花製成，絕對是獨一無二的情人節花束，只要提早兩天預訂即可！男朋友們怕拿不動的話，亦可以加錢選擇送貨服務。

地址：銅鑼灣新會道6號地鋪

電話：25224022

Whatsapp：93622241

網址： www.kewgardenflowers.com

巨型韓式甜筒花束用來打卡絕對滿分。（facebook：Kew Garden Flowers）

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【3】Earl Grey Florist

除了女王花束之外，韓國近來亦流行送心型花束，不只是將花擺放成心型，亦用藤枝扭出心型，將花束圈起來，真的非常美！而小編就找到香港有這一家Earl Grey Florist有做心型花束，花束不太大，方便拿上手，而且價錢相對便宜，用的還是荷蘭肯亞的玫瑰鮮花，每一束約有20至30朵玫瑰，性價比很高，但由於情人節訂單多，大家要下訂的話，店主就建議大家提前5天預訂。

電話或Whatsapp：59175807

電郵：earlgreyy.florist@gmail.com

Instagram：earlgrey.florist

送心型花束給女友更顯心意。（Instagram：earlgrey.florist）

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【4】Kathy's Flowers

心型花束還不夠特別？加上LED燈的款式就夠特別了吧？Kathy's Flowers設計的這一款心型花束不只用肯亞和荷蘭的鮮花，還加上了LED燈，在情人節的夜晚裏絕對夠矚目！除此之外，亦有幾款沒有LED燈，較為短身一點的心型花束，低調而又精緻，如果這樣都滿足不了你的話，亦可以跟店主討論一下你想要的顏色和款式，以造出最貼近你心目中的完美花束！而店主就建議大家最少於3日前預定，屆時就可自取或加運費送花。

WhatsApp：62096789

E-mail：kathysflowers@my.com

Instagram：kathysflowers

Facebook：Kathy's flowers

多款情人節花束可選，亦可訂製獨一無二款式。（Instagram：kathysflowers）

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【5】Mr. & Mrs. Wood

不想心型花束被包裝紙蓋着的話，可以看看Mr. & Mrs. Wood的這一款心形士多啤梨花束，你可以選擇要肯亞或昆明的鮮花玫瑰，配搭美國或日本士多啤梨，非常有彈性，而且花束下方的藤枝也縛了起來方便拿上手，還有一個重點位就是藤枝上加了LED燈，CP值爆錶，一定能秒殺女友心！另外亦有心型以外的淡雪士多啤梨花束可選，性價比也相當高，情人節期間訂購更會送度身訂造的西洋書法心意卡！至於送貨方面，市區需加200元，而偏遠地區則要加300元。

Instagram：mrmrs_wood

Facebook：Mr. & Mrs. Wood

心形士多啤梨LED燈花束的CP值超高！（Instagram：mrmrs_wood）

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【6】Fascinate Florist

說到出名的水果產地，不得不得日本的水果，又大又甜又乾淨！而Fascinate Florist做的士多啤梨花束，用的就是來自日本的菊池士多啤梨和白珍珠，再配搭白色的滿天星做裝飾，不僅好看又好吃，女朋友收到開心，男朋友又能吃得開心，送花就自然送得不心疼。而Fascinate Florist亦有提供送貨服務，送九龍區的話要加100元，而港島區則要加150元，不過有部份地區不提供送貨，大家記得先問清楚店主。

WhatsApp：94064458（只供確認訂單使用）

Instagram：fascinate.florist

Facebook：Fascinate Florist（Inbox訂製花束）

Fascinate Florist今年推出了4款用日本士多啤梨做的花束。（Instagram：fascinate.florist）

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【7】香港士多啤梨花束專門店 Strawberry Bouquet HK

全港第一間開始做士多啤梨花束的就是它！直至今年為止，已有3年製作士多啤梨花束的經驗，一直以來強調要做出乾淨衛生的士多啤梨花束，堅持絕不會拮穿士多啤梨，所有士多啤梨在清洗過後即可食用，用來送給吃貨女友也可以絕對放心，而且主要是用日本佐賀縣的穗之香士多啤梨，所以都會帶有一股清甜香味。另外，亦有部份選用古都華、淡雪和白珍珠士多啤梨，絕不會讓吃貨女友失望！

WhatsApp：66277622

Instagram：strawberrybouquethk

Facebook：士多啤梨花束/草莓花束/strawberry bouquet hk

乾淨衛生的士多啤梨花束，可以安心食用。（Instagram：strawberrybouquethk）

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