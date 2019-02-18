港媽4招教女避揀公屋男　識得問一定問：去邊行山？學咩樂器？

女兒遇人不淑，是所有父母一大夢魘，近日網上流傳一篇由港媽撰寫的攻略，聲稱可以「防止女兒誤嫁公屋渣男」，當中列出四個簡單問題，就可以考察出，他值不值得女兒付託終生，引起網民熱議。

所謂養兒一百歲，長憂九十九，不少父母都擔心孩子的未來。近日網上流傳一篇聲稱為港媽撰寫，題為《如何防止女兒誤嫁「公屋男」？》的文章，詳細列出對女兒男朋友的四大考察點，更有仔細教學，說明如何從男生口中「套料」，引起網民熱烈討論。

文章一開首指出，要防止女兒嫁公屋男，自己也要盡早逃出公屋，以免孩子將來出生在公屋，在公屋的環境長大，甚至以接受資助為榮，眼界淺薄得只看重公屋有沒有免租「孩子自小在公屋長大，便會覺得接受納稅人施捨是理所當然的…教出這樣孩子，便真是嗚呼哀哉了！」

文章全文：

在自身逃出公屋之外，亦應該對男方作出考核。

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1.興趣及居住環境

文中認為，培養孩子興趣十分重要，特別是音樂及藝術，可以令孩子自小崇尚文化，將來選男朋友，自然會選一個興趣相近的男生。另一方面，男生的興趣多少都可以反映他的居住環境。假如男生懂得鋼琴的話，證明未來親家，多少有些閒錢，同時崇尚文化，「不會開口埋口『彈琴不能當飯吃』，饑民思維一樣」，更重要的是，家裡不會很小，畢竟鋼琴體積龐大，直言「不是納米扮豪宅的客廳所能放得下」。文章更特別註解，「豎琴、中/大提琴等大大舊樂器同類，但結他、口琴、牧童笛等並不符合上述條件」。

作者認為，學音樂的男生一般都有點家底。（網上圖片）

2.留學和房子加按

有不少人誤認為，女仔不用讀太多書，最緊要嫁得好，文章直斥是無知之言，「女生不讀好書，怎麼進大學？不進大學，怎麼選金龜？難道在機舖選嗎？」 同樣道理，作者認為，女兒放洋留學時認識的男生，家境多少也有個錢，不過要注意對方家長，是否用加按的方式來供孩子讀書，小心女兒將來要一起還債。

林奕匡當年亦是外國留學的高材生。（資料圖片）

3.行山和居所眼界

文章作者認為，由一個人到哪裡行山，都可以看得出他的眼界，以及家底。作者認為，自小被公屋困著的人，慣了200呎左右的空間，一般對空間沒有渴求，如果真心享受自然空間的，多少也反映了他的眼界。而行山地點亦有講究，「哪兒行山較多？」是首要考慮，因為住太古城和住天水圍，行山路徑亦大不相同，更直言「如曾在外國行山，便顯示不是只懂飲飲食食的口腔期港男，可加分」

香港有不少優美的自然風景。（資料圖片）

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4. 行山和行為觀察

除了行山地點之外，作者又建議可觀察男生行山時的行為，例如有沒有一邊行山，一邊滑手機，如果有的話，減分。有沒有有適當時間，主動問女兒累不累，渴不渴等？還是一味認叻，不主動關心自家女兒，由此可以看出，對方有沒有紳士風度。文章建議此環節可交由年長的哥哥或姐姐負責，「父母先向哥哥brief一下，回來再debriefing」。

必要時，考核可以由家中親人代勞。（網上圖片）

文章更列出一些男女公屋糾紛的新聞，直言為了女兒幸福，「這嚴肅的課題要好好研究」，別以為「女兒喜歡都沒辦法」，不關自己事，「誤嫁公屋渣男，全家悔恨一生」。不過最後亦表示，「本文無歧視所有公屋男的意思。公屋當然有人才，但他們會不甘現狀，憑自己才能創出一片天，昂首闊步地走出公屋」。

不少網民認同，為人父母自然想女兒嫁個好人家。（圖上圖片）

這篇攻略引起網民熱議，有讚亦有彈。支持的網民認為，文章並非無病呻吟，又或者是一味依靠男方，反而先透過提升自身水平，令女兒有更好選擇，亦可以理解，「係人都想一代好過一代，嫁咗比又窮又無大志嘅人，就真係長憂九十九」、「其實又唔係無道理，反而覺得佢咁樣旁敲側擊，幾有計」。

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亦有不少網民認為，文章的作者太過計算，「連行山路線都計埋，對眼永遠得個錢字」、「眼中樂器係咪得鋼琴，Saxophone、小提琴，比較細件唔學得？」亦有網民指出，最重要是培養女兒的正確價值觀，適當時間就放手吧。