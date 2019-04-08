【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】藍奕持：想通過比賽突破自我

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【33】藍奕持我介紹。

龔嘉盛 攝

藍奕持 Lester Lam（21歲） 學校： 香港大學 (HKU) 科目：BBA 年級：Year 4

唱歌對我來說不僅是我愛做的事，更是一個讓我可以和別人交流、帶給身邊的人幸福的渠道。

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我叫藍奕持，來自馬來西亞，在上海讀中學，現正在香港大學就讀最後一學年。在中學時期，我和我的朋友John一起玩音樂，寫歌出碟，也開了慈善演唱會，救濟需要的兒童。那個時候，唱歌對我來說不僅是我愛做的事，更是一個讓我可以和別人交流、帶給身邊的人幸福的渠道。

大學的四年裡，我選擇了新的挑戰，加入了學校的舞蹈學會。雖然跳舞也帶給了我許多新的啟發，但也令我少了很多機會繼續從事音樂活動。我也很懷念以前在舞台上與大家一起分享故事的時光。

如今，我選擇再次踏上這一長征，通過這次比賽繼續突破自我，重新接觸音樂，讓我的歌聲、我的作品可以讓更多人聽到，讓他們一起感受我想訴說的故事！

你們的支持會給予我很大的勇氣重新出發 See you on the stage!

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場