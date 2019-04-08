【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】柯欣婷：唱歌為我帶來目標

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段，34強參賽單位經已誕生！他們將會與18個大專校園冠軍，一起爭奪決賽資格，踏上麥花臣的舞台！以下為複賽參賽者【16】柯欣婷自我介紹。

龔嘉盛 攝

柯欣婷 Or Yan Ting （20歲） 學校： 香港理工大學 (PolyU) 科目：Occupational Therapy 年級：Year 3

對我嚟講，唱歌唔單止係一個興趣，而係為我帶嚟目標同意義嘅事。

Hello 我係讀緊理工大學嘅Sonia

同大家講個故事：曾經有個除咗鍾意唱歌，就無咩特別嘅女仔，覺得唱歌對佢嚟講就好似食朱古力咁，會令人充滿愉悅開心嘅感覺。

係Form 3嘅時候，佢同鍾意唱歌嘅朋友，一齊膽粗粗報咗學校嘅sing con。就係咁，佢第一次係全校人面前唱歌，開始獲得其他人嘅認同。經過嗰次比賽，佢希望藉住參加多啲singcon，令更多人留意到佢嘅聲音。不過，佢慢慢發現自己每次上台前都好擔心：驚自己走音失準、驚支持自己嘅人會失望、驚觀眾唔鍾意自己嘅演繹。於是佢沉澱咗幾年：雖然平日會唱下歌自娛，但就好少再上台表演。

入咗大學後，佢決定要放膽去挑戰自己；為咗踏上更大嘅舞台，佢參加咗ICMA。

相信大家應該都估到故事主人公係我

對我嚟講，唱歌唔單止係一個興趣，而係為我帶嚟目標同意義嘅事。因為唱歌，我開始識得欣賞自己，亦會為一樣嘢堅持、奮鬥同努力。

//這段少年時間 既然昂貴 大好青春要盡耗//

希望大家會支持我 - Please vote for my voice !

複賽詳情 日期：2019年4月27日（星期六） 地點：赤柱廣場