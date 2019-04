【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】柯欣婷：唱歌為我帶來目標

【香港01 X ICMA大專聯校歌唱比賽】進入複賽階段,34強參賽單位經已誕生!他們將會與18個大專校園冠軍,一起爭奪決賽資格,踏上麥花臣的舞台!以下為複賽參賽者【16】柯欣婷自我介紹。

柯欣婷 Or Yan Ting (20歲) 學校: 香港理工大學 (PolyU) 科目:Occupational Therapy 年級:Year 3

對我嚟講,唱歌唔單止係一個興趣,而係為我帶嚟目標同意義嘅事。

Hello 我係讀緊理工大學嘅Sonia

同大家講個故事:曾經有個除咗鍾意唱歌,就無咩特別嘅女仔,覺得唱歌對佢嚟講就好似食朱古力咁,會令人充滿愉悅開心嘅感覺。

係Form 3嘅時候,佢同鍾意唱歌嘅朋友,一齊膽粗粗報咗學校嘅sing con。就係咁,佢第一次係全校人面前唱歌,開始獲得其他人嘅認同。經過嗰次比賽,佢希望藉住參加多啲singcon,令更多人留意到佢嘅聲音。不過,佢慢慢發現自己每次上台前都好擔心:驚自己走音失準、驚支持自己嘅人會失望、驚觀眾唔鍾意自己嘅演繹。於是佢沉澱咗幾年:雖然平日會唱下歌自娛,但就好少再上台表演。

入咗大學後,佢決定要放膽去挑戰自己;為咗踏上更大嘅舞台,佢參加咗ICMA。

相信大家應該都估到故事主人公係我

對我嚟講,唱歌唔單止係一個興趣,而係為我帶嚟目標同意義嘅事。因為唱歌,我開始識得欣賞自己,亦會為一樣嘢堅持、奮鬥同努力。

//這段少年時間 既然昂貴 大好青春要盡耗//

希望大家會支持我 - Please vote for my voice !

複賽詳情 日期:2019年4月27日(星期六) 地點:赤柱廣場