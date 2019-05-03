Photo Day擺設轉眼變垃圾　該留住的不是波波橋　而是四年戰友

又來到大學畢業的季節，花束、玩偶、氣球等都是畢業生拍照必備「道具」，為四年的大學生涯留下美好的回憶。然而，拍照日過後，這些「道具」均無法逃避扔掉的命運，製造出大量垃圾。

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以中文大學為例，不同書院及學系會在每年二月至四月期間舉辦「送舊日」（又稱為Photo Day），由屬下學會為應屆畢業的會員或前屆幹事會成員準備盛大的送舊儀式及拍照攤位，向畢業生送上最大的祝福，包括紮「波波橋」、放花炮，並會預備乳豬、香檳、西餅及小食等。雖然當下能讓畢業生感受到滿滿的祝福，但拍完照後，儀式所用的氣球、花炮紙碎以及涼掉的食物都只能扔掉。畢業生之間也很流行互相贈送禮物，甚至會送像競選議員般的個人易拉架、橫額、自製獎牌、攬枕等手工禮物等，真的是花盡心思。

每年二月至四月期間，各大學都會舉辦「送舊日」，鋪張的攤位擺設和各類佈置品大多是一次性用品。（CUHK-PhotoDay綠色起義）

送舊日過後，只見大量工作人員忙着清理地上的垃圾，甚至會馬上在垃圾站看見一些拍攝「道具」，通常都是鮮花這類無法保存得久的東西，或是款式都差不多的玩偶，淪為「即棄品」。有的學會會自製大型的裝飾品讓畢業生「打卡」，這些裝飾品體積較大、不易存放，結果也是送到垃圾站。可惜的是翌年也無法重用，因每年均有不同主題，來年需要重新製作。問學生為什麼不能重覆使用主題，他們也是聳一聳肩，說只知是傳統下來，每年都要為應屆畢業生設計不同主題的裝飾品，他們自然也會要求後輩製作規模相似的裝飾品。

花束、玩偶、氣球等都是畢業生拍照必備「道具」，拍照日過後，這些「道具」均無法逃避扔掉的命運。（Gettyimages／視覺中國）

其實有很多辦法可以避免送舊日造成浪費的。例如有人會用乾花或假花來代替鮮花，亦有同學發揮創意，用蔬菜、零食束成一大扎花送給畢業好友，送能吃掉的「花」就不會造成浪費了。有同學不買畢業袍、畢業帽這些一次性的服飾，選擇租借來拍照。另外，玩偶數量也不應買太多，可以選擇和其他人分享着玩偶拍照，送些可以帶回家收藏紀念的禮物就可以了。至於大型裝飾品，既然每年畢業的人都是不是同一批人，只要裝飾品沒有損壞，其實可以重用。既節省製造的時間和金錢，又可以節省資源，避免不必要的浪費。

畢業時最值得留念、最重要的固然是那些陪伴你度過四年光陰的臉孔，不是那些助興的道具，更不應淪為比較和炫耀的工具。

內容提供：劉靖怡

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「Photoday造成大量浪費 拍照道具淪為垃圾」​】

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