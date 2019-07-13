【米線地圖🍜第40碗】巴蜀軒必試招牌豬扒　足料麻辣米線$39起

《開罐 Opener》米線地圖第40集，米少女Ruby踏足港島區，一試以豬扒馳名的巴蜀軒！香炸豬扒如上海酥排一樣，口感又如何？去片睇睇！

【開罐米線食評】 🍜 Opener 米線專員Ruby目標是食遍全港米線店，親身試過之後話你知每間米線店性價比。 🍜 「第X碗」代表Ruby已經食到第幾間，並非店舖排名。 🍜 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者個人經驗，售價及品質評比均以當天為準。

👇👇👇即睇西環巴蜀軒豬扒酸辣米線食評短片👇👇👇

總評：★★★★☆

位於香港大學站附近的這家米線店，主打豬扒米線及麻辣湯底。麻辣米線的湯底麻得發痺，配料榨菜、筍絲等等份量甚多！作為店內招牌的豬扒，外表酷像上海酥排，面頭焦香，不過Ruby就覺得肉質較乾，口感略嫌有點嚡，反而第二暢銷的酥炸雞扒肉質嫩滑，更得我歡心！

+ 8 + 7 + 6

抵食指數：★★★★☆

米線由31元起，最暢銷的豬扒售價最貴，每碗40元，如要麻辣湯底更需另加2元。不過豬扒、米線份量都算多！Ruby覺得抵食之選是紫菜餚肉蟹柳卷米線，只需37元就有三款配料！

配料多元化：★★★☆☆

餐牌上的米線都是預先配搭好，跟平常的米線店有一點不一樣。不過可以加8元升級為雙併米線，自由度仍然在！

環境舒適度：★★★★☆

用上圓桌及沒有靠背的小圓凳，雖然沒有靠背，但柔軟的坐墊奪回不少分數！這裡有足足五部冷氣，不過可能因為坐在餐廳門口附近，Ruby仍然覺得不太夠涼，每一次大門打開，都有一股熱流從店外的大馬路迎面撲來。

獨食指數：★★★★☆

這裡全用上圓桌，十分適合一個人來到搭檯！而且配料份量甚多，當成一人份的小食也不為過！

小心中伏位： 一小伏💀

💀 這裡的冷氣機數量雖多，但因大門不斷開關，其實不是很夠涼，吃辣的朋友小心滿頭大汗。

【食飽有下場】 到港島的話怎可以忘了電車！與情人結伴吃碗米線，然後來個浪漫的電車約會！

巴蜀軒豬扒酸辣米線（西環分店）

地址：西環石塘咀德輔道西362號地下

營業時間：11:00－23:00

電話：3195 4433

巴蜀軒豬扒酸辣米線（灣仔分店）

地址：灣仔駱克道368號百玲大廈地下G1號舖

營業時間：11:00－01:00

電話：2574 6222