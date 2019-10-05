【酒店FactCheck#5】帝景Häagen-Dazs主題房　$1400連自助早晚餐

朋友聚會、Girls-Talk、情侶拍拖唔知去邊好？酒店的寧靜環境最適合了！ 《開罐 Opener》酒店Fact Check第5集，開罐專員Ruby、Johnny到位於汀九的帝景酒店，直擊實試酒店最新聯乘Häagen-Dazs的主題房住宿優惠套票！想知有咩套票包含甚麼？睇內文啦！

房間走粉嫩路線，超級吸睛！（莊堅毅攝）

【開罐酒店直擊】 🏨 Opener專員Ruby目標是介紹本地酒店最新抵玩優惠，並帶大家直擊酒店房間！ 🏨 題中「#5」代表Ruby已經介紹到第幾間，並非任何排名。 🏨 評分滿分為5粒星，所有評語根據記者當日體驗，價錢及品質評比均以直擊當天為準。

帝景酒店聯乘Häagen-Dazs推出主題房，價格為1400元，包二人海景住宿一晚及自助早餐、自助晚餐（原價每位成人星期一至五398元、星期六日公眾假期448元）。而Häagen-Dazs主題房當然少不得Häagen-Dazs雪糕！在房間內會有特色雪櫃，內有六杯Häagen-Dazs迷你杯雪糕以及四個Häagen-Dazs甜筒。

👇👇👇想知間房係點？記者直擊俾你睇！👇👇👇

抵住指數：⭐⭐⭐⭐⭐

套票所包的酒店房間屬海景，房間內部裝潢走粉嫩色系，超適合打卡！Häagen-Dazs主題房共有兩間，一間走粉紅色路線，另一間則是粉橙色主題，好清新，記者Ruby及Johnny都忍不住瘋狂打卡。

房內有兩張雙人床，如果想帶多一兩個朋友入住，可以每位加350元（小童價為250元），同樣包自助早餐及晚餐，不過上限只可加到四位，而且不設加床，大家要Share兩張雙人床。雪櫃內的Häagen-Dazs雪糕共有六杯迷你杯及四個甜筒，吃不完的話，櫃內更有保溫袋讓大家帶走。

而浴室方面，洗頭水、護髮素及沐浴露為三合一，而風筒則是長按按鈕方能使用的款式，會令手指超酸軟！

👇👇👇點擊圖片看房間細節👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

打卡指數：⭐⭐⭐⭐⭐

如果可以，Ruby還想給6顆星，可惜5顆星已是滿分。房間走粉嫩色系，不管是橙色還是粉紅色都很適合打卡拍照，全間房間隨手一拍都能拍出美照！除房間內的打卡位，酒店大堂亦有Häagen-Dazs主題的雪糕搖搖板擺設，可以坐在上面拍照！

周邊方便指數：⭐⭐

酒店位於汀九，交通不算方便，不過每10至15分鐘就有一班穿梭巴士往返荃灣地鐵站。附近並無店舖商場，不過帝景酒店地下就有一間小型便利店，基本所需都齊全。

👇👇👇點擊圖片看自助餐有咩食👇👇👇

+ 14 + 13 + 12

【Ruby溫馨提示注意位】

1. 帝景酒店近海，空氣普遍比較潮濕，走廊、大堂略帶濕氣，但房間乾爽，不用太擔心！

2. 每間主題房的Häagen-Dazs雪櫃中有六杯雪糕、四個甜筒，吃不完記得用附送的保溫袋帶走。

3. 這裡的風筒採用按鈕式風筒，吹頭的時候要不停按住按鈕，十分勞累。

4. 浴室內使用三合一洗頭水、護髮素及沐浴露，介意的讀者建議自備。

帝景酒店 Royal View Hotel

地址：香港荃灣汀九青山公路353號

電話：3716 2888