聖誕節出Pool　香港7大交友App告別單身　哪個App最多優質筍盤？

都市人生活忙碌，結識異性並非易事，近年不少香港人都希望透過網上交友軟件尋找有緣人。《開罐Opener》為大家精選7個交友App，想在聖誕佳節前覓得伴侶，不妨參考一下哪個App較啱用，把握機會主動出擊！

都市生活繁忙，時間永遠不夠用，更遑論出去遊玩結識新朋友。其實透過交友軟件結識朋友已是平凡事，能夠節省時間之餘，透過內設篩選功能，更容易遇到對的人。所謂「百貨應百客」，交友App各有特色，選擇交友程式也有學問！

記者身邊不少好友都透過交友程式成功結識伴侶，想出Pool的朋友不妨試玩一下！（《牽著手，看夕陽西下》劇照）

【1】Coffee meets Bagel

心靈伴侶最佳選擇

Coffee meets Bagel(CMB)近年受不少人歡迎，以咖啡遇上貝果作為象徵，比喻用戶們透過使用程式遇上靈魂伴侶。不少用戶在網上分享使用體驗，表示CMB的用戶普遍「高質」，擁有較高機率認識到穩定發展的伴侶。

如果希望享用更多功能，用戶能夠在程式中購買「咖啡豆」。「咖啡豆」能夠作為代幣使用，開啟「已讀訊息」與「查找共同好友」等進階功能。若大家都like了對方，程式會發通知，彼此才可溝通傾偈7日，若啱傾可以延長日期，不另收費。

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+ 5 + 4 + 3

【2】Tinder

可上載更多個人照片

要數近年受香港用戶歡迎的交友程式，Tinder名列頭三位，官方聲稱每日配對次數超過2600萬次。然而有用戶在網上分享使用經歷，指Tinder上易遇上玩家，有不少裸露上身的猛男照片，甚至有些寫明「just for fun」。

一般交友Ａpp限制上載個人照用數目約6張以下，但Tinder讓每個用戶上載多至9張個人相片，讓其他用戶能夠透過多張相片認識對方。Tinder同樣提供進階功能，只需繳付月費就能查看對你「Gold Like」的用戶，增加結識對象的成功率！

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+ 4 + 3 + 2

【3】OKCupid

揚名外國深度交友

OKCupid在外國素有口碑，軟件只提供英文界面，但記者認為清晰易用，容易上手。用家在註冊帳號成為會員時，除了填寫個人基本信息，可以額外回答15條個人取向問題，能夠幫助更準確配對心儀對象。

15條個人取向問題相當尖銳，包括「你是否喜愛與伴侶討論政治」、「你願意分享你的情緒與感受」等問題，相信透過收集以上數據，更容易在程式中遇到心儀對象。

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+ 8 + 7 + 6

【4】Bumble

交友過程女仔話事！

交友軟件絕非由男性主導！Bumble正是一個由女性主導的交友軟件。在進行配對時，男性用戶需要在24小時內回應，否則被視為配對失敗，此舉相信能夠減少女性被騷擾的機會。

另外據記者查看，這是7個推介的交友程式中，唯一一個提供多元性別選項的程式，選項包括「泛性別」、「性別酷兒」（類似無性別的意思），對不同性別認同的朋友而言，此界面相當貼心。

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+ 8 + 7 + 6

【5】Omi

嚴格篩選用戶身份

Omi交友軟件中算是後期之秀，因在社交媒體上進行宣傳而受到關注。Omi標榜嚴格過濾用戶，主要針對生活穩定的事業型人士。在使用Omi時，用戶必須上載清晰個人頭像作認證，達到杜絕意圖不軌用戶的目的。用戶個人界面可以挑選自己合適的Hashtag，讓其他用戶能夠更快了解你的喜好，是較為值得注目的功能。

Omi作為後起之秀，香港用戶的數目不及其他較知名的交友軟件。記者實測在荃灣西進行配對，卻被告知附近並沒有用戶；而且短暫使用後，覺得界面也相對較為簡單，功能不及其他軟件豐富。

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+ 3 + 2

不同性傾向也盡享交友樂趣

嫌主流交友軟件不適合自己的性傾向？記者精心挑選了分別針對男女同性戀而設的交友人間，讓大家在聖誕佳節能夠盡享交友樂趣，歡樂過聖誕！

【6】SURGE

有不少人認為交友軟件中太多Player，結交靈魂伴侶機會渺茫。其實現在有不少交友軟件都對用戶有嚴格要求，SURGE更要求用戶上載個人頭像，謝絕虛假賬號，因此受不少新用戶歡迎。

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+ 3 + 2

【7】Butterfly

香港的女同性戀交友程式的確不多，Butterfly就是其中一個。在香港推出多年，受到不少女同性戀者歡迎。

在人來人往，對話密集快速的網上交友世界，Butterfly並非只能夠透過篩選器過濾用戶。用戶能夠在留言板上與其他用戶開展對話，並隨著對話結識好友，為流於表面的網上交友世界添上一點溫度。

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+ 4 + 3 + 2

上述提及的交友程式都有提供收費進階服務，如果利用得當或有助覓得心儀伴侶，然而網絡世界始終有真有假，大家除了要帶眼識人，交友App也暗藏私隱危機，切忌透露過多個人信息，小心為上。



以上意見只供參考。一切收費及條款以官方公佈為準。