一田YATA新春福袋祭　精品/床品2折起　Sanrio/Line Friends售$88

剛踏入2020年，不少人都去舊迎新，一田百貨YATA在元旦推出多款新年福袋，家品、廚具、精品低至2折起，最為吸引莫過於一系列Sanrio、Line Friends、Hello Kitty與高達Gundam禮包，特價低至$88發售！
一田百貨YATA即日起推出推出的福袋祭包括Sanrio、Line Friends、Hello Kitty與高達Gundam禮包，其中以價值$200.5的Sanrio福袋最受矚目，裏面包含5件Hello Kitty精品，折扣後僅售$88，粉絲們絕對不能錯過。
👍卡通/動漫精品
【1】Sanrio Rement福袋
福袋內包括：
Hello Kitty的生日大派對
Hello Kitty日式懷舊甜點
Hello Kitty咖啡店
Hello Kitty至尊漢堡店
Hello Kitty迷你積木(隨機)
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Sanrio Hello Kitty系列的精品較孩子氣，相比下61折後售$238的Line Friends家品福袋則較為實用，包含拖鞋、保暖壺、餐具套裝等家居用品，精美之餘非常實用。
【2】Line Friends - Cony 家品福袋
福袋內包括：
家居拖鞋 (27cm)一對
叉匙筷套裝一份
Cony500ml不含雙酚A水樽一個
Brown & Sally 餐墊各一件(W45cm x H30cm)
浴帽一個
購物袋一個
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【3】Line Friends - Brown 家品福袋
【4】Gundam福袋
福袋內包括：
HGBD 1/144 天際高達OO
HG 1/144 吉姆III鐳射大師
HG 1/144 格里摩亞紅帽子
HG 1/144 桃桃卡布爾
HGBD 1/144 煌基拉加
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床品低至2折發售
除了以上卡通精品與床品，在過往一田百貨購物優惠日被不少顧客搶購的《魔雪奇緣（Frozen）》與Sanrio等卡通床品福袋都有登場，今次福袋優惠將會低至2折發售。
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即睇多種福袋組合
除了以上提及精品及家品福袋，一田百貨福袋推出了旅遊、童裝服飾用品、美肌護膚、戶外用品、廚具，多個類別的福袋。福袋祭中所有福袋都有數量限制，部分福袋只能夠指定分店購買，有興趣選購就要多加留意。
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旅遊用品
福袋內包括：
28”四輪拉桿喼(黑/藍/綠)
收納袋套裝(藍/灰/綠)
行李帶
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美肌護膚福袋
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※ 優惠期為即日起至2020年1月5日
※ 以上優惠資料以一田百貨發佈為準