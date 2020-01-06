初戀心機婊女友當他ATM　綠到發光苦命男14年後超療癒復仇

19歲就已經試過當工具人的滋味了，可是最後的復仇真的好爽。一名被女友當提款機的工具人，更在不知情的情況下被戴了綠帽，到這部綠到「立立令」的提款機了，最後如何復仇？

台灣男生在Facebook群組「爆怨公社」上發文，指自己讀書時認識了年長5年的女生並拍拖，女生對他說希望出國讀書，希望他可以資助，結果天真的男生，每天努力打工，卻發現原來女友原因當他ATM，更給了他一頂由頭戴到落腳的綠帽。

男生14年後的報復，也許遲來，但從未缺席。（《城市獵人》劇照）

10數年之後，男生終於迎來了復仇機會。他把經歷跟網民分享之後，網民紛紛留言大讚「太爽啦！」、「君子報仇，十年未晚」、「我服了」。到底這個橫跨10幾年的復仇行動是甚麼回事呢？一起來看看吧。

↓↓↓ 按圖看男友如何花式復仇 ↓↓↓

+ 12 + 11 + 10

有時候，另一半提出的要求總是令人非常意外。早前有女網民在REDDIT上發文，指自己的男友一天在啪啪啪途中，突然說「你的樣子很好看，我想拍下它」，女友雖然有所遲疑，不過仍然點頭同意。在事後回看影片時，卻令她大感驚訝……

↓↓↓ 按圖看女網民的自拍經歷 ↓↓↓