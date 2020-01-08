【日本瘋傳】2020星座X血型運勢排名　天秤座運程慘淡？！

踏入2020年，大家訂立新一年的目標同時，不妨亦留意一下自己今年的運勢。日本有不少占卜大師分享獨家運程預測，而星座X血型48組合運程預測更成為近期大熱。

近日日本節目《どさんこワイド179》分享著名占卜大師 雲ノ龍老師的運程預測，結合星座與血型，列出2020運勢排行榜，結果瞬間瘋傳全國！

雲ノ龍老師的運程預測正於Twitter瘋傳。（Twitter@h_t_1214）

2020星座 X 血型運勢排行榜

結合12星座及4大血型，一共有48個組合，雲ノ龍老師精心列出全體運勢排行，並給予不少貼士，助今年大家逢凶化吉！

根據排行顯示，今年白羊座可算是運勢之星，4種血型均登上Top10！不過，人馬座及天秤座則似乎運勢平平，特別是天秤座，4種血型均在尾10之列...

↓↓↓點擊圖片觀看完整排行及貼士↓↓↓

+ 44 + 43 + 42

其後該排行旋即於Twitter瘋傳，瞬間突破12萬讚好、5萬轉推分享。不過當然有人歡喜有人愁，有不少網民留言表示遺憾，「天秤也太慘了吧」、「笑死，天秤座全體陣亡」、「有誰來安慰包尾的我」。

大家今年的運勢排行如何呢？不妨留言分享一下吧！

雲ノ龍老師為日本著名占卜大師。（《どさんこワイド179》截圖）

Twitter原文