SHIBUYA109減至2折　5日系少女品牌新年優惠　推限定福袋贈品

轉眼就到農曆新年，是時候準備去舊迎新，添上新衣過年。香港SHIBUYA109將由即日起至2月2日進行新春大減價，包括大熱品牌Tokyo Lifestyle、WEGO、LEGiT在內多個日系品牌推出多款新優惠！

為慶祝農曆新年，SHIBUYA109內多個品牌推出新春優惠，多款服裝商品低至2折發售，指定耳環款式$100/4對，最適合大家在新年前進行大變身。記者到場一覽優惠商品，為大家挑選出最值得入手、全場至抵的5項限時優惠！

SHIBUYA109內多個日本品牌慶祝農曆新年，推出各款福袋與減價優惠迎新春，精選商品低至兩折。（吳嘉俊 攝）

【1】Tokyo Lifestyle 推4款新春限定福袋

Tokyo Lifestyle上年過江進駐香港，售賣多款日系美妝用品，受到不少香港女生歡迎。在農曆新年期間，Tokyo Lifestyle額外推出了4款新春限定福袋，折實$173有有一套保濕套裝，送禮自用都適合；另外元旦推出的限定福袋套裝仍然有售賣，優惠期至2月2日為止。

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【2】LEGiT by お世話や 耳環$109/4件

出自日本大熱飾品品牌「お世話や」旗下的 LEGiT，推出復古、童話、成熟等多種風格飾品，當中除了傳統金屬耳環，更有適合不同人士穿戴的塑膠針耳環與夾式耳環。

【LEGiT】出自日本大熱飾品品牌「お世話や」旗下的 LEGiT，售賣復古、童話、成熟等多種風格飾品耳環。（吳嘉俊 攝）

店內耳環定價一件$39，今次新年推出限時優惠，店內任意4件耳環售$109，折後$27.25一對，變相又約7折優惠，相當有睇頭。另外如果相中其他正價發售商品。也有7折優惠。

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【3】exberry 短遮/雨衣$98、耳環$100/4對

exberry場內有多款單品僅售$98，其中包括頸巾、手袋、帽，以及夏季必備的短遮與雨衣。短遮相當輕巧，大小與女生小型手袋相約，因此相當適合喜歡輕裝上陣的女生入手。

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exberry同樣有做耳環優惠，指定耳環款式$100/4對，記者見耳環原價約在$200左右，惟優惠款式不多，選擇較少，記者則認為如有合心水款式的話值得入手。

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【4】WEGO多買多優惠半價起 另部分冬季商品半價發售

WEGO減價迎新春，推出「多買多優惠」，購買兩件享9折，如此類推，至購買十件享半價。WEGO一直以日本原宿系的服裝風格受到關注。除了WEGO著名的「自信高」厚底鞋子，今期新到商品款式色彩繽紛、圖案可愛，街頭風味十足，同樣適用於新春限定「多買多優惠」。

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記者到場發現除了以上提及的「多買多優惠」，冬季商品以半價出售，原價$499的牛角褸，折後僅售$250；另外多款條紋與純色頸巾也有半價優惠。

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【5】No°3 NICE CLAUP 迎新春 成熟女裝兩折發售

走成熟女性風格的日系服裝品牌No°3 NICE CLAUP迎接新春，在農曆新年前多款秋冬服裝減價，指定商品2 折發售。雖然此品牌並非走街頭風格，反而較為適合日常上班、斯文配搭的知性女性，記者精選了部分以2折發售的商品。

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優惠資訊

優惠期間：即日起 至 2月2日

條款及細則

※ 以上一切優惠資訊均以官方網站最新發佈為準

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