情人節｜台灣插畫家畫出情侶才懂的200個搞笑經歷　教你越拍越長

又到一年情人節了!回想過往一年,熱烈追求時的男女神形象已經蕩然無存,男朋友在被窩放屁、女朋友扮發脾氣要人氹等搞鬼情節則日日上演。

網路上流傳一句「拍拖讓人智商下降」,不少男女在拍拖以後都會大談自己與伴侶的搞鬼相處經歷。你還記得身旁的戀人,曾做過多少讓你哭笑不得的蠢事嗎?

👇👇👇你和另一半有經歷過這些事情嗎?👇👇👇

+ 38 + 37 + 36

拍拖搞鬼經歷引網民共鳴

台灣插畫家莎莎不時在Facebook專頁《兩小無猜 Luveyxdovey》上,分享她與男朋友間的趣事。除了被窩放屁等「經典戲碼」,她連「拍男朋友屁股」、「鬍渣攻擊」等等搞鬼相處細節都描繪出來,除了引起超多共鳴,在短短一週就獲得約12萬人轉載外,不少女網民更Tag男朋友出來「公審」一番。

👇👇👇即刻睇超搞笑拍拖情節👇👇👇

+ 46 + 45 + 44

搞鬼相處變靈感來源

究竟漫畫中的搞鬼經歷是從哪裏來的呢?原來是《兩小無猜 Luveyxdovey》與男朋友在日常相處過程中,發生了不少有趣經歷,綜合起來就成為了這些漫畫的靈感。在接受《開罐Opener》記者訪問時,她就大談因為自己性格活潑調皮,而男友的個性安靜內向,個性不同的兩人一齊生活,才造就出這些搞鬼戲碼。

👇👇👇遠距離戀愛系列👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

解決愛情問題靠溝通

不少人在看同類型的戀愛漫畫時,都曾浮現過「這些經歷好離地!」的念頭,認為戀愛有甘有苦,不可能日日都充滿愉快經歷吧。記者訪問到莎莎與男朋友的相處之道,原來他們都會遇到不少感情爭執,但除了老生常談的「多溝通、少爭執」,還另有方法來避免問題。

【情侶共鳴事】(《兩小無猜 Luveyxdovey》授權轉載)

莎莎在訪問中分享:「去年我在網路上看到一小段文章 ,“when you and him are fighting, you both need to remember that it’s you two vs. the problem, not you vs. him”。(當你和另一半在在吵架時,要記住:『 不是你與另一半在爭執,而是兩人一齊面對這個問題。』) 我覺得說得非常有道理,而且那之後我和男友吵架的時間和次數都變少了!」

👇👇👇更多愛情共鳴小事👇👇👇

+ 46 + 45 + 44

不知道大家在看完以上漫畫後,有沒有想起自己與另一半的日常搞鬼經歷呢?如果你也曾試過被臭屁襲擊,或者是與以上漫畫情節有類似經歷,不如在情人節將另一半Tag出來吧!

👇👇👇更多愛情共鳴小事👇👇👇

+ 42 + 41 + 40

Facebook:《兩小無猜 Luveyxdovey》

Instagram:《兩小無猜 Luveyxdovey》