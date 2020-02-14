情人節｜台灣插畫家畫出情侶才懂的200個搞笑經歷　教你越拍越長

又到一年情人節了！回想過往一年，熱烈追求時的男女神形象已經蕩然無存，男朋友在被窩放屁、女朋友扮發脾氣要人氹等搞鬼情節則日日上演。

網路上流傳一句「拍拖讓人智商下降」，不少男女在拍拖以後都會大談自己與伴侶的搞鬼相處經歷。你還記得身旁的戀人，曾做過多少讓你哭笑不得的蠢事嗎？

👇👇👇你和另一半有經歷過這些事情嗎？👇👇👇

+ 38 + 37 + 36

拍拖搞鬼經歷引網民共鳴

台灣插畫家莎莎不時在Facebook專頁《兩小無猜 Luveyxdovey》上，分享她與男朋友間的趣事。除了被窩放屁等「經典戲碼」，她連「拍男朋友屁股」、「鬍渣攻擊」等等搞鬼相處細節都描繪出來，除了引起超多共鳴，在短短一週就獲得約12萬人轉載外，不少女網民更Tag男朋友出來「公審」一番。

👇👇👇即刻睇超搞笑拍拖情節👇👇👇

+ 46 + 45 + 44

搞鬼相處變靈感來源

究竟漫畫中的搞鬼經歷是從哪裏來的呢？原來是《兩小無猜 Luveyxdovey》與男朋友在日常相處過程中，發生了不少有趣經歷，綜合起來就成為了這些漫畫的靈感。在接受《開罐Opener》記者訪問時，她就大談因為自己性格活潑調皮，而男友的個性安靜內向，個性不同的兩人一齊生活，才造就出這些搞鬼戲碼。

👇👇👇遠距離戀愛系列👇👇👇

+ 7 + 6 + 5

解決愛情問題靠溝通

不少人在看同類型的戀愛漫畫時，都曾浮現過「這些經歷好離地！」的念頭，認為戀愛有甘有苦，不可能日日都充滿愉快經歷吧。記者訪問到莎莎與男朋友的相處之道，原來他們都會遇到不少感情爭執，但除了老生常談的「多溝通、少爭執」，還另有方法來避免問題。

【情侶共鳴事】（《兩小無猜 Luveyxdovey》授權轉載）

莎莎在訪問中分享：「去年我在網路上看到一小段文章 ，“when you and him are fighting, you both need to remember that it’s you two vs. the problem, not you vs. him”。(當你和另一半在在吵架時，要記住:『 不是你與另一半在爭執，而是兩人一齊面對這個問題。』) 我覺得說得非常有道理，而且那之後我和男友吵架的時間和次數都變少了！」

👇👇👇更多愛情共鳴小事👇👇👇

+ 46 + 45 + 44

不知道大家在看完以上漫畫後，有沒有想起自己與另一半的日常搞鬼經歷呢？如果你也曾試過被臭屁襲擊，或者是與以上漫畫情節有類似經歷，不如在情人節將另一半Tag出來吧！

👇👇👇更多愛情共鳴小事👇👇👇

+ 42 + 41 + 40

Facebook：《兩小無猜 Luveyxdovey》

Instagram：《兩小無猜 Luveyxdovey》