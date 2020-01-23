Francfranc農曆新年大減價　迪士尼餐具/家品/家俬/精品低至3折

日本家居品牌Francfranc近日推出Final Sale大減價，精選家品、收納用品、餐具低至3折。優惠商品中包括人氣粉紅精品系列及迪士尼餐具系列，價錢及款式都非常吸引。《開罐Opener》記者與大家一文看清精選優惠商品！

大熱迪士尼商品3折起

農曆新年將至，不少港人都有意去舊迎新，選購家居用品。Francfranc推出Final Sale，三折起發售精選貨品，當中就包含大受歡迎的迪士尼系列，大部分以半價發售，部分為米奇與米妮的情侶套裝系列，設計較適合同居情侶。

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減價花紋餐具選擇多

除了大熱的迪士尼系列，Francfranc的餐具商品都有減價。除了今年潮流波點與大理石紋設計，另有民族風格花紋的餐碟與餐碗，同樣有減價，最低三折起，最低$30就能入手。

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收納用品女生至愛

雖然年廿八已過，但洗邋遢和收納清潔是個不會完結的人生課題。想將值得袋子、行李箱，以及家具環境收拾乾淨，少不了精緻實用的收納用品。多款收納用品減價發售，低至3折。

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浴室/個人用品、家俬都有減價

除了以上記者提及的優惠商品，店內還有更多商品進行優惠，包含浴室、個人用品，以及大型家俬。如有搬屋或新居入伙的規劃，不妨前來看看優惠商品是否合意。

今次Francfranc新年大減價優惠將會橫跨新年假期。想在新年假期前往選購，就要留意下方的營業時間。值得留意，今次Francfranc新年大減價優惠同樣適用於Francfranc官方網站。如果難以遷就開店時間，不妨到官方網站查詢。

優惠資訊

優惠時間：即日起 至 官方另行宣佈 優惠地點：Francfranc所有分店 以及 官方購物網站

新年開店時間

1月24日（年三十）：10:30 - 21:30 1月25日（年初一）：休息 1月26日（年初二）：12:00 - 21:00 1月27日（年初三）：10:30 - 21:30

條款及細則

※ 以上一切優惠資訊均以官方網站最新發佈為準

Francfranc進行新年大減價，家品、收納用品、餐具、傢私優惠三折起。（陳俊堯 攝）

同期優惠快訊

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