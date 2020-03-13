9個有隱藏技能的AV女優　高橋聖子是結他手　紗倉真菜是文學新星

近日AV女優唯井まひろ（唯井真尋）在直播平台TWITCH直播打機實況，以女生來說技術十分不錯。這9位AV女優，鏡頭後原來一樣多才多藝。

AV女優在鏡頭後，是一個怎樣的人？除了可以在社交網絡如IG、TWITTER追蹤她們之外，近日多了一個渠道。女優唯井真尋在網上直播打機，引來大量網民朝聖，她玩的是操作難度甚高的《英雄聯盟》，令網民大為驚嘆。

唯井真尋直播截圖。

其實不少女優都有隱藏技能，包括人氣王高橘聖子、三上悠亞等，可能你很熟悉她們的作品，那麼你又知道她們的特殊技能嗎？這9位AV女優，鏡頭後一樣多才多藝。

一：唯井まひろ

唯井真尋2018年以短髮出道，樣貎和身材都不是特別出眾，勝在有鄰家女孩的感覺。本身已經有玩SWITCH及PlayStation的她，近日網上直播打遊戲《英雄聯盟》，這款遊戲操作複雜，不易掌握，而她卻打得有板有眼，加上她的真實反應，網民認為她不是為了「吸粉」而開台，而是真正希望跟網友分享打機的樂趣，夠晒貼地。

+ 8 + 7 + 6

二：高橋聖子

擁有傲人身材的高橋聖子，由寫真界轉戰AV，一出道已經萬眾矚目，不過她其實有另一個身份：搖滾結他手。她是搖滾樂團「Hölderlins」的前結他手，經常巡迴演出。高橋在演出時多數穿上鬆身衣服，明言希望觀眾聚焦在樂團演出，而非「錯重點」看她的身材。雖然已經退團，但仍亦不時在TWITTER上載結他練習的片段。

+ 5 + 4 + 3

三：紗倉真菜

本身已是一線女優的紗倉真菜，將自己的經歷寫成小說《最低。》及《凹凸》。作品引起盡極大迴響，稱霸日本各大書店暢銷排行榜第一名，不斷再版。《最低。》更獲改編成漫畫與電影，由提名奧斯卡最佳導演的導演瀨瀨敬久執導，入圍第30屆東京國際電影節，紗倉真菜更因此走上影展紅地毯接受訪問。新作《春、死なん》亦令書迷大為期待。（之前提過的唯井まひろ，會以短髮出道，就是因為憧憬紗倉真菜呢。）

+ 8 + 7 + 6

四：桃乃木香奈

桃乃木香奈是知名吃貨，家中有職業級的食店工具如刨冰機，在新幹線上為免肉包香味騷擾到其他乘客，用膠袋套着自己，相片流出後令她人氣更上一層樓。最近她身邊的工作人員貼出了幾張相，相中桃乃木非常認真地拍攝食物美照，更親自打燈，十分專業。

+ 9 + 8 + 7

五：三上悠亞

由SKE48下海，三上悠亞一直站在AV女優行業的頂端，憑出色的市場推廣以及社交媒體的頻繁互動，三上人氣高企。除了是韓團Honey Popcorn的隊長之外，三上在《週刊大衆》以及《東京體育》上，亦有屬於自己的連載專欄，解答關於性生活問題的來信，在AV之外，亦有知性的一面。

+ 3 + 2

六：あやみ旬果

已經引退的彩美旬果，以豐滿上圍及甜美臉蛋走紅，在事業高峰時急流勇退。不過她並未離開大眾視線，全因她有不錯的音樂造詣，精通結他鋼琴，在女優時期已有自己的音樂創作及作詞作曲等等，更會便用虛擬歌手軟件「VOCALOID」進行創作，亦跟歌手大和姫呂未常常有音樂合作以及表演。在引退活動上表示，希望以後可以為其他女優提供樂曲。

+ 6 + 5 + 4

七：沖田杏梨

有人類最強BODY之稱的沖田杏梨，引退之後在YouTube開了頻道畫畫，想不到在AV界大放異彩的沖田，畫功竟然如此了得。原來她讀過藝術院校，畫畫當然是有咁上下，起稿、落色、勾線有紋有路，哪怕已經引退，一樣令網民大飽眼福。

八：皆月光

皆月光由小學開始就練小號，亦是她的得意技能，水手服＋小號便成了皆月光的出道造型，伴著「管樂隊美少女」的稱號，連她的出道活動，帶著小號當場吹奏，可見絕非只是人物設定，而是真材實料。

+ 7 + 6 + 5

九：蒼井空

已經成為國民女優的人物，相信也不用多介紹，引退多年後，因為開設TWITTER，一夜之間引來數以萬計中國FANS翻牆追蹤，成為一時佳話，更被冠以「蒼井空之夜」。在去年生BB前後，於網上直播跟網民分享喜悅。蒼井空作為中日民間文流橋樑，曾在中日關係緊張時，貼出「日中友好」的書法，她的中文書法造詣，連中國網民都大為讚賞甚至自愧不如，不愧是一代女神蒼井老師。

+ 5 + 4 + 3

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同場加映：近日有日本網民於Twitter分享一則怪事，影片紀錄車主於高速公路駕車時，突然看到前方巴士竟有一名短裙少女攀附在車尾...眼看這超危險的狀況，嚇得車主馬上報警，不過得知真相後卻笑翻一眾網民。

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