【多圖】Twitter熱傳日本脫毒大賽2020　宅男都可以變美女？！

相信每個人年少時都曾經有過不修邊幅、油頭垢面的時期，活像動漫裡的肥宅一樣。但長大後開始注重打扮，慢慢改變自己，現在再回望過去，或許會發現自己已由頹青變成型男索女！

昨日( 3月31日）Twitter興起「日本脫毒大賽2020」（#オタク垢抜けた選手権2020），讓網民分享自己這些年的轉變，令不少人嘆為觀止！

（Twitter）

這Hashtag吸引不少用戶分享自己脫毒、變身前後對比，除了正常地改善儀容外，有不少人連「性別」都變了...

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雖然有不少都與脫毒無關，但不得不佩服他們的驚人轉變，大家有沒有衝動去改變一下自己呢？

同場加映：

近日日本一位畢業生分享自己修讀法律後的身型變化，由一名肥宅變成纖瘦型男，令不少網民大為震驚。

谷口同學剛入學是仍是個肥仔。（Twitter@@Shu8__603）

這位男生叫谷口柊彌，於京都大學修讀法律，昨天正式畢業。有趣的是，他寒窗苦讀4年間，竟由一名胖子變成纖瘦型男。

他於Twitter分享入學跟畢業時站在同一位置所拍的照片，前後對比差超遠，他亦自嘲自己「用人性及脂肪作為代價，換取學歷以及大量法律知識。」

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看全文：日本法律系肥仔用脂肪換取學歷 苦讀4年變纖瘦型男