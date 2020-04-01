【多圖】Twitter熱傳日本脫毒大賽2020　宅男都可以變美女？！

開罐
撰文：
最後更新日期：

相信每個人年少時都曾經有過不修邊幅、油頭垢面的時期，活像動漫裡的肥宅一樣。但長大後開始注重打扮，慢慢改變自己，現在再回望過去，或許會發現自己已由頹青變成型男索女！

昨日( 3月31日）Twitter興起「日本脫毒大賽2020」（#オタク垢抜けた選手権2020），讓網民分享自己這些年的轉變，令不少人嘆為觀止！

（Twitter）

這Hashtag吸引不少用戶分享自己脫毒、變身前後對比，除了正常地改善儀容外，有不少人連「性別」都變了...

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

+40
+39
+38

雖然有不少都與脫毒無關，但不得不佩服他們的驚人轉變，大家有沒有衝動去改變一下自己呢？

同場加映：

近日日本一位畢業生分享自己修讀法律後的身型變化，由一名肥宅變成纖瘦型男，令不少網民大為震驚。

谷口同學剛入學是仍是個肥仔。（Twitter@@Shu8__603）

這位男生叫谷口柊彌，於京都大學修讀法律，昨天正式畢業。有趣的是，他寒窗苦讀4年間，竟由一名胖子變成纖瘦型男。

他於Twitter分享入學跟畢業時站在同一位置所拍的照片，前後對比差超遠，他亦自嘲自己「用人性及脂肪作為代價，換取學歷以及大量法律知識。」

↓↓↓點擊圖片觀看↓↓↓

+6
+5
+4

看全文：日本法律系肥仔用脂肪換取學歷　苦讀4年變纖瘦型男

日本細眼醜女整容級化妝變石原聰美　分享兩招煉成水汪汪大眼睛
2020日本最帥大男學生誕生　網民一致負評：冠軍長著一副牛郎臉
2020日本最美女大學生誕生　上屆冠軍前SKE48成員網民今屆超失望
平凡男娶超美俄妹誕三仙女成熱話　媽媽現身分享當年為何嫁給他
橋本環奈2.0？！日本節目鄉村訪全國空手道高手　竟是10歲小蘿莉
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。