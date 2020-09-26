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《可不可以，你也剛好喜歡我》電影海報

改編自台灣治療癒系暢銷作家肆一同名散文，《可不可以，你也剛好喜歡我》講述田筱湘（陳妤 飾）是正準備要向青梅竹馬的李助豪（曹佑寧 飾）告白時，竟發現李助豪竟先向校花網紅，也是她的好友宋依靜（林映唯 飾）告白了！宋依靜對李助豪開了交往條件，她要求李助豪展現追求誠意的任務，就是必需促成3對絕緣的男女展開戀情。田筱湘初戀破滅但又捨不得看著好友難過，懷著複雜心情半推半就下同意幫忙。

妳愛他，他愛她。這種純粹又青澀的初戀回憶，讓《可不可以，你也剛好喜歡我》被台灣觀眾譽為是今年最佳告白電影。電影中出現許多金句對白，都是出自台灣知名療癒系作家肆一，字字珠璣，以下哪一句最能打動你心！

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集穿越、懸疑於一身的台劇《想見你》，因懸疑推理的橋段，及新穎的敍事手法被一眾網民推為神劇。虐心的情節，讓觀眾頻頻淚崩。劇中揪心的對白，有否讓你想起某人？那個讓你既心痛又思念，儘管多年過去仍無法淡忘的的過客呢？以下的15句經典台詞，有哪一句最讓你有所共鳴？

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