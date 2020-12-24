聖誕節又到了，三上悠亞、橋本有菜等一眾AV女優化身聖誕女郎陪大家過聖誕。大時大節又怎少得了一向搞笑的深田詠美，今年她都沒有令人失望，反王道而行，令網民無奈又無言。

聖誕節當然是普天同慶的節日，陪大家度過不少寂寞夜晚的女優們，在佳節又比怎會缺席？紛紛PO出美照，不過在不同女優都出PO賀聖誕時，唯獨被AV事業耽誤的諧星深田詠美，未有PO真相都算，更開宗明義舊相，騎呢內容笑翻一班網友。

三上悠亞中門大開賀聖誕。（twitter@yua_mikami）

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同場加映：AV界灰姑娘相澤南12件往事 人氣墊底翻身成黑馬影后背後充滿洋蔥

2019年AV影后相澤南，在頒獎台上啜泣，事前沒有人想到她會勝出，連她自己也沒想到會有這一日。這位AV界公認的灰姑娘，事業一路坎坷，被好友出賣、經理人多次病倒、人氣低迷，她是如何在多次困境低谷成AV影后？

對比出道就萬眾矚目的女星，相澤南可謂是草根中的草根，在跟事業中的伯樂，傳說中的人物「社長」相遇之後，就一路互相扶持，不斷起起落落落落落落。每一次轉機的出現，背後卻都有一個命運的玩笑。

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