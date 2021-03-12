撰文： 唏噓小姐 最後更新日期： 2021-03-12 17:19

肺炎疫情爆發至今，港人未能海外旅遊，不少人選擇去露營郊遊，呼吸新鮮空氣。對於露營新手來說，初次露營可以揀中型至大型、初級難度的營地，通常都設有燒烤爐及廁所，方便煮食，免去衛生問題。《Opener 開罐》整理新手必去11大附廁所免費營地，交通方便兼有靚景，包括灣仔半島營地、西貢黃石營地、大嶼山昂坪營地、南山營地等。

疫情導致不少港人無法外遊，不少人選擇與好友露營郊遊，新手們選擇附廁所的營地最適合不過。（ig@ gsycc）

本港免費露營地點由漁護署及康文署管理，漁護署轄下共有41個營地，康文署則管理2個露營營地。記者整理全港11個適合新手的露營營地，地勢平坦，難度較低，交通方便，更有寧靜靚景及綠樹圍繞。這些營地全部都有標準洗手間及方便的水源，輕鬆解決露營最怕的衛生、煮食問題，適合第一次露營的朋友。

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備註：新冠肺炎疫情關係，政府的指定露營地點仍然關閉，大家在設施重開之前可以先計劃，為自己的第一次做好準備。

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露營新手最擔心露營用品太貴、買不起，大型户外品牌迪卡儂向來以抵買見稱，露營新手預算不多也可以去逛逛。究竟$300能買到甚麼露營裝備？雖然低預算裝備一定會偏重，但必要的裝備當然不能省。想知有甚麼性價比高的露營好物？不妨參考一眾網民推介，以下10件香港迪卡儂都買到的抵買露營裝備，看看有沒有你的心水？

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向來以性價比高著稱的AEON $12店也有平價抵玩的露營用品。有網民分享AEON Living Plaza $12店也買得到性價比高的露營好物在AEON Living Plaza $12店買到的露營好用小物。以為便宜一定無好貨？別輕看這些$12露營好物，日本有不少山系露營達人都在自家頻道分享心得。想知如何將這些露營好物功用極大化？看看日本山系KOL教路啦！

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【同場加映】5大附浴室免費營地

露營新手最擔心的一個問題就是沖涼，不少愛乾淨人士必須天天沖涼，保持衛生，一旦不沖涼就睡不著。不用擔心，部分免費營地提供浴室，讓露營人士輕鬆解決衛生問題。不過大家要留意部分浴室只提供凍水，要沖熱水涼的話就要自行煲水了。

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