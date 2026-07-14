DSE放榜八大奇招搶人才！港大設8000萬獎學金　超級狀元或獲100萬

中學文憑試DSE 2026明日（7月15日）放榜，面對即將到來的聯招改選黃金期，本港八間資助大學今年大幅提升入學獎學金門檻與福利，務求吸引優秀尖子入讀。除了香港大學預留高達8000萬元入學獎學金、香港中文大學新設高逾160萬元的鳳凰獎學金外，其餘各大院校亦各自推出多元化的資助計劃、海外交流機會及科研專項基金。《開罐》特意為應屆考生整理八大院校的最新獎學金政策，助大家在關鍵階段運籌帷幄！



各大院校亦各自推出多元化的資助計劃、海外交流機會及科研專項基金。（資料圖片）

1.香港大學 - 特設8000萬獎學金

香港大學特別為2026年入學的本地生預留合共港幣8,000萬元的入學獎學金，其中以「明德學子」榮譽最為矚目。各學院中文憑試成績最優秀的學生可獲頒此榮譽及額外港幣10萬元獎學金；而考獲7科或以上5的頂尖狀元，更可獲授榮譽及高達港幣100萬元的豐厚獎學金，除全額豁免學費外，更特設海外學習及生活津貼以資助其赴外深造。

詳情可參閱：香港大學特設8000萬入學獎學金

港大特設8000萬元「明德學子」獎學金，頂尖狀元最高可獲100萬元資助。（資料圖片）

2. 香港中文大學 - 鳳凰獎學金

香港中文大學今年新設「香港中文大學鳳凰獎學金」，主要對象為在本地或海外公開試考獲滿分的學生。獲獎狀元除可獲得最少連續四年全額學費豁免外，亦可獲得學習津貼或海外交流獎學金，獎學金總額最高逾港幣160萬元，並將獲授予「香港中文大學鳳凰學人」榮銜，當中成為「香港中文大學鳳凰學人」的醫科生更將獲得額外資助。

詳情可參閱：中大新設「香港中文大學鳳凰獎學金」嘉許公開試狀元

中大全新設立「鳳凰獎學金」，合資格公開試狀元最高可獲逾160萬元獎學金。（資料圖片）

3. 香港科技大學 - 文憑試（HKDSE）獎學金

香港科技大學設有文憑試入學獎學金，同學只需在同屆文憑試中，於甲類科目任何一科，或數學延伸部分單元一/二取得至少一科5*的成績，即可獲發相應的入學獎學金。金額由港幣5,000元生活津貼起，最高可達每年全額學費資助及港幣60,000元生活津貼。而同學毋須自行申請，大學將會直接按照文憑試成績進行自動評估。

詳情可參閱：香港中學文憑試（HKDSE）獎學金

應屆考生只要在文憑試考獲一科5*或以上即可自動獲發科大的入學獎學金。（資料圖片）

4. 香港理工大學 - 新生入學學術獎學金

獎金根據同學的DSE表現分層發放。凡考獲6科或以上5級的尖子，於本科學習全程最高可獲得港幣50萬元獎學金。在海外交流方面，交換生獎學金最高可達11萬港元，當中包括最高8萬元津貼資助學生負笈牛津大學及劍橋大學交流。此外，尖子更可透過專屬隊列申請加入本科生研究及創新計劃（URIS），成功入選者最高可獲5萬港元的科研獎學金及項目資助。

詳情可參閱：持有香港中學文憑考試資格的本地學生的入學獎學金

凡考獲6科5級或以上的尖子可獲理大發放最高50萬元獎學金。（資料圖片）

5. 香港城市大學 - 旗艦獎學金

香港城市大學特別為入讀旗艦課程的優秀學生設立旗艦獎學金，合資格的尖子不僅可獲得全額或半額的學費資助，福利同時亦涵蓋宿舍費豁免。更設有一次性最高達港幣50萬元的海外交流資助。獲獎學生將有珍貴機會獲得全額資助，負笈麻省理工大學、牛津大學及劍橋大學等全球頂尖學府進行交流深造。

詳情可參閱：香港城市大學為香港人才提供的獎學金

入讀城大旗艦課程的優秀生可享學費住宿全免。（資料圖片）

6. 香港浸會大學 - 優秀本地生入學獎學金計劃

屬一次性獎學金，DSE甲類科目五科28分或以上，或27分且一科取得5**，即可獲首年全額學費（新學年調升至4.7萬元）；五科成績達26分則為首年半額學費。

詳情可參閱：浸會大學優秀本地生入學獎學金計劃

文憑試考生只要成績達標即可獲得浸大優秀本地生獎學金，以豁免首年全額或半額學費。（資料圖片）

7. 香港教育大學 - 本地學生育才獎學金

「本地學生育才獎學金」專門獎勵聯招入學的DSE考生。若符合要求並為最高分者，可獲頒高達每年港幣106,000元的全額獎學金；另外，最佳五科未加權成績達24分或以上，中英文分別有4級及5級，可獲每年港幣47,000元的學費獎學金。

詳情可參閱：教育大學入學獎學金

教大特設育才獎學金獎勵優秀本地新生，表現最傑出者可獲得每年106000元全額獎學金。（資料圖片）

8. 嶺南大學 - 丁肇中精英班

嶺南大學將由2026/27學年起正式推出「丁肇中精英班」，凡在DSE中考獲最佳五科25分或以上的應屆考生即可獲邀加入。獲選拔的學生將獲得極其豐厚的資源支持，包括四年全額學費獎學金及四年全額住宿資助，並保證安排校園宿位。

詳情可參閱：嶺大2026/27學年推出「丁肇中精英班」選拔計劃