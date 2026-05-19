大學生做實習生慘變打雜！辭職反遭僱主威脅　霸氣回覆獲全網激讚

大學生為了滿足畢業要求或豐富個人履歷，往往未畢業就開始尋找實習機會。不過，如果遇上黑心僱主，實習隨時變成免費勞工！最近任職IT實習的大學生因為不滿工作職責與職業規劃不符而提出請辭，怎料遭到僱主斥不負責任，更威脅會向事主就讀的大學投訴。面對僱主的恐嚇，該名實習生隨即以一段有理有據的說話霸氣反擊，獲得全網大讚「00後整頓職場成功」！



（Threads@tiff.ply授權轉載）

工作範圍完全不相關

日前有網民在Threads發文分享，Po主朋友原本在一間補習社擔任IT intern，但日常工作卻完全與IT專業無關，反而被要求負責代課、海報設計以及收拾班房倒垃圾等鎖碎工作。事主自覺「工作範圍脫離本科內容」，在諮詢過大學教授的意見後，決定透過WhatsApp短訊向公司發出通知，大意指經過深思熟慮後決定離職以追求職業目標。

怎料僱主收到通知後隨即發火，連續發出多條訊息進行道德綁架，斥責事主「乜可以咁樣嘅咩，應承咗來實習，做咗幾日，教咗你怎樣做，預咗你一啲崗位，但你轉過頭就話唔做，這樣是負責任的實習嗎」，其後更拋下一句恐嚇「我們會向大學報告返你的情況」。

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實習生神回覆霸氣反擊

面對僱主的威脅，事主並無退縮，拋出一段有理有據的文字進行反擊。他直言，大學要求學生出去實習，特別是「無償的實習」，目的是讓學生提早探索與本科有關的工作，「而非貴公司安排我做的兒童託管、主持小學生功課班、準備公司海報、甚至倒垃圾等等，希望貴公司日後都明白，招聘大學實習生，並非免費雜工，打擊莘莘學子對社會的期待。」

事主最後也提到自己是「跟教授探討過才作出請辭的」，並反諷祝願公司日後能夠揀選合適科目的學生出任實習。

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事主不滿工作範圍完全不相關而請辭。（《IT狗2.0》劇照）

網民激讚：00後又成功整頓職場

事件一出，網民紛紛留言大讚事主的回覆大快人心「個reply睇到好爽」、「00後又整頓成功」。不少網民提議事主反客為主，向學校舉報這間黑店：「向大學報告返佢公司當大學生免費打雜依個情況啦，睇落仲係無人工intern，仲咁多嘢講，使唔使同你簽埋賣身契啊，要blacklist依間野唔好令下屆學生受害」。甚至有人教路應該回覆對方「我也會向其他大學生們報告你公司名不副實的情況」。

同時亦勾起不少過來人對「黑心實習」的集體共鳴。有網民分享自身經歷，指自己曾參加政府全津貼的IT實習計劃，老闆不用出錢，但進去後卻要做搬運工及整理20年報告，但無奈「非5大，GPA又唔靚，焗住做，唔係到時畢業都冇嘢寫落份CV度」。

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不少人分享自己在實習期間也曾遇到過黑心僱主。（《IT狗2.0》劇照）

另有經驗豐富的打工仔提到，不少小公司「純粹同學校申請internship referral來當免費勞工，博大學生做得幾個月不會搞大件事」，所以建議各位大學生「intern一定要搵大公司，大銀行，至少要登上大雅之堂，寫上CV要閃閃發光嗰種先好做」。