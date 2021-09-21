【日本電影】鱷魚君最後的100天 長大後看更顯心酸｜港女視覺

再難過，生活仍要繼續 ——《鱷魚君最後的100天》



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不要以為日本動畫只有純真卡通元素，很多時故事往往帶出背後深度意義。

電影《鱷魚君最後的100天》，我認為命名為《鱷魚君死前死後100天》更為貼切。故事開首是一眾鱷魚君好友相約欣賞櫻花，唯鱷魚君未能依時赴會，原來巳變成亡魂。

你永遠不知道每一次與好友約會是否最後一次。

鏡頭一轉，時光倒流至鱷魚君死前的100天，所做的都是我們普通人做的平凡事。例如在兼職時遇上心儀前輩同事，還猶疑應否上前表白。眼見好友阿鼴表白成功，奪得美人歸而啟發主動出擊；與灰鼠一起食拉麵，還承諾對方吃足一千次；對着日出兩人一起分享蜜柑的日子，開心滿足給與此刻值102分，100分蜜柑+1+1的友情陪伴；眾好友擁有同款細小鎖匙扣是對他們仨一份「物輕情義重」的友情見證；因為忙碌的日常而忽略父母，只有每次在電話草草長話短說等……。

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「寧願做過失敗也不要因為害怕失敗而不做。」

「做每一件事未必每樣也有趣，重點是跟誰在一起。跟同頻率的人相處，即使不發一言，也覺自在舒服。」

「男人們那種肝膽相照兄弟情，做女人永遠無法徹底了解。」

「一次生前的孝敬，勝過身後百次掃墓。」

後段已是鱷魚君死後的100天，各好友難過也要如常生活，沒有因為沒有了誰世界而停頓，但難免睹物思人。即使後來出現新朋友熱情怪青蛙，有鱷魚君生前影子，但畢竟青蛙不是鱷魚君，同一場境、同一個蜜柑，但不再是102分。

新朋友青蛙。（《鱷魚君最後的100天》劇照）

有些事情絕不能代替。

此電影由宇宙天團Error粵語配音，片中不難聽到Error式金句例如：「打你咩」、「知我咩料」等，這種演繹可能希望與觀眾多一份親切感，但我認為這種以Error互寸方式只有兄弟核心內圍（鱷魚君、灰鼠及阿鼴）才明白箇中意思，那種情誼有如現實中Error之間默契一樣。Error首次配音我認為普通，未算突顯鮮明，反而花姐聲演鱷魚君媽媽能做到人聲合一，表現駕輕就熟，非常驚喜。

整體故事沒有蕩氣迴腸，不用帶紙巾。只提醒珍惜眼前人，活在當下，盡做！

作者簡介：港女視覺

作者Facebook：cassiehkblogger

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