心理分析｜多心計城府深的人有9大特徵 心機男女是這樣拿手機的
撰文：Goody25
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心計城府越深的人，往往你和她或他聊天就會感到越舒服，並不會察覺什麼。
如果對方的心計城府僅用於保護自己，那麼還好，如果對方有歪心思，那麼恐怕你被收割了也未必知道。
如何知道一個人心計城府深不深？原來拿手機的方式也能夠看得出這個人是否心機很深👇👇👇
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1. 和別人有交流時，城府深的人總會自然地把手機屏幕往左面或是手心扣，這是一種對自己隱私的下意識保護。
2. 有一些人他們總能注意到平時你看不見的細節，城府很深的人都是厲害的偵探。
3. 即使在受到言語刺激，在他或他的臉上也看不見任何情緒波動，而是面帶微笑。
4. 經常把：「我不會說話」掛在嘴邊，但說出來的話在圈子中非常有感染力。
5. 城府極深的人不會把事情說破，他們能透過現象看到事情的本質。
6. 避免聽八卦以及聊八卦的人一般考慮的更縝密。
7. 本身就城府很深的人一般看人非常準確，綠茶、壞心眼或是海王都逃不過他們的法眼。
8. 有突發事件時表現冷靜，一遇上問題首先想到的是如何解決，而不是慌。
9. 他們的家事一直是個謎，城府深的人會在任何時候避免談及自己的家人。
其實成年人都該有城府，只是城府用於保護自己是理所當然的，但算計別人就缺德了。大家身邊是否有符合這些條件的心機女或心機男呢？
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【本文獲「Goody25」授權轉載。】