毒L工程男做SugarDaddy上網包養美女　約會真身超驚人！網笑:詐騙

很多人渴望約會、談戀愛，但在生活圈子之間未能遇到適合的對象，又或者社交技巧不夠好，常常被拒於門外，最終對愛情失去憧憬。最近一位台男分享自己因為職業、性格的關係，日常沒有機會認識異性，於是決定用「包養」的方式找女性對象，在約會時對方更說想帶朋友一起，他心想「一次跟兩個女生，這種事我真的可遇不可求」，結果卻遇到了一宗「最大騙案」！



（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

台灣男網民在Dcard討論區上發帖，指自己算是異性絕緣體，以前在理工科系畢業，然後任職工程師。不過由於職業的關係，與人對話的機會少之又少，接觸到的女生自然也很少，雖然自己在衣服穿著、髮型、運動方面都努力過，但是當有機會與女性聊天時，又因為太緊張而話都說不好，還是沒有辦法脫離單身。

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（《沒女神探》劇照）

最近他身邊有同樣困擾的人卻在討論「包養網」，於是感興趣的他在領到年終花紅時，便衝動地約了網上的一位女生在農曆新年期間約會，然而雖然自己已經用錢邀請對象，可是仍有一段時間沒有女生願意「接單」，最後一位女生表示另一個日期有空，於是事主更改日期，最終約了在2月4日見面。本將一切希望都寄託在當天的他，即使排除萬難也想見到面，畢竟難得可以與女生相處，當然要好好把握機會啦。

（《雛妓》劇照）

到了約會當天，對方卻跟她說剛剛與朋友吃完飯，想去試個口紅但是與跟他相約好的行程相撞，於是問他介不介意她帶同朋友一起過來。樓主看到她提出的要求後心想「一次跟兩個女生，這種事我真的可遇不可求，而且他說不用付她朋友的費用」，便即時答應其請求。

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可是最後在約會時，卻來了兩個跟網站上完全不一樣的人，只見圖片中有兩位年紀稍長的女士，身穿鮮色時尚洋裝、背上名牌手袋，正在高興的擺出了V手勢舉機自拍，非常俏皮，在陽光的映照下顯得特別具青春氣息。

絕望的樓主則直呼「姨母級的盜了年輕素人女生放在網站...我居然被這種雜技騙出來」，只好表示「我身體不舒服我想回家了」，並當場付了$2,000元新台幣（約$523港幣）給她們作交通費，匆忙地結束這一場「約會」並離開現場。事後他大嘆「這東西真的約得到好女生嗎，愛錢也沒關係但至少誠實吧」、「馬上去客訴了請網站加強審核，花錢受罪的一次經驗，什麼爛東西」。

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（Dcard討論區截圖）

這段故事雖然十分可憐，但是網民紛紛爆笑並留下了不少留言「幹嘛還給錢，這擺明就是詐騙」、「約的是女兒，來的是媽媽」、「這照片看起來比較像她要包養你」、「聯絡時請註明，先看照片，如赴約的不是照片本人，請直接走人，也不必付車馬費」。也安慰事主不必為認識不到異性而難過，提醒他「雖然你很絕望但我還是要講老實話，緣份到了真的會有對象的」、「不要剛開始就表現得太有目的性，跟朋友一樣相處就好，女生蠻吃日久生情這套」。

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（《向西聞記新春SP：阿姨！我不想努力了！》劇照）

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