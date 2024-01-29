12星座情侶變心速度排行榜　天蠍超自虐　第一位熱戀期都過唔到？

十二星座的對愛侶的變心速度，誰贏了？



按圖看看你的伴侶（或者你自己？）是否個容易負心的人👇👇👇

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第十二位：巨蟹座

就算已經談了4、5、6、7、8……場戀愛，初戀／某前任依然是心中無可替代的懷念，對嗎，巨蟹們？

第十一位：金牛座

有一種本事是金牛獨有的，就是在內心中將所思、所感恢復成理想的樣子。比如有人讓他失望，他不會想到離開，而是會努力忘記、扭曲、找理由等，來保持原本對那個人好的體驗。除非受到重創，否則他很難變心。

第十位：天蠍座

愛情之路越是坎坷，天蠍越是要負重前行。九九八十一難，都奈何不了這份執着堅韌。反倒是關係不夠虐時，他悻悻然有了異心。

第九位：摩羯座｜山羊座

經營感情對山羊來説是很複雜、消耗的事，從成本考慮他懶得變心。但也有例外，如果對方像吸血蟲一樣只帶來傷害，也會下定決心斷捨離。

第八位：天秤座

追求者眾的天秤很少主動變心，但難擋身邊的誘惑。萬花叢中過，總有片葉沾身之時。他很需要被陪伴，如果身邊人不能提供足夠的情緒價值，那換一個只是時間的問題。

第七位：白羊座｜牡羊座

給白羊以熱烈，他必還以更大的激情。但如果你不再能夠添柴加薪，讓這把火持續燃燒，那對他而言，平淡無奇不如就此別過。

第六位：水瓶座

在某些人身上，水瓶心如磐石，斗轉星移永不變。可在大多數時候，天長地久和物是人非只在一瞬間，誰也看不透怎麼他剛才還好好的，下一秒就頭也不回轉身離開了。

第五位：處女座

連對自己都可能心生厭棄，更何況是要選擇一個相伴終生的愛侶，不嚴格點怎麼行？強烈的不安全感加天生的完美主義，看到崇拜的對象也有缺點時真的會心碎一地。

第四位：獅子座

被偏愛的總有恃無恐，能獲得萬千人崇拜，又如何甘心只為其中一人停留？除非你是天邊最亮的星，否則獅子很難不被更大的舞台吸引。

第三位：雙子座

從不承認自己貪鮮，只是現在的感情不再是想要的味道，分開才是負責任的行為。至於對舊人的承諾，不管你信不信，雙子是真的不記得了。

第二位：雙魚座

這一個不是不愛了，是又迅速crush了另一個。亂花漸欲迷人眼，同時喜歡這種事，怎麼能算變心呢？

第一位：射手座｜人馬座

曖昧期轉正，不再有征服對方帶來的成就感，再加上被限制自由的不痛快，人馬就——咦，人呢？

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