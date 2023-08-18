記者實試3天油車轉Tesla電車代步 4大真實心得+揭這2原因超難適應

近年電動車的趨勢似乎勢不可擋，燃油車與電動車兩派粉絲的「角力」也變得無可避免。汽油派嘲笑駕駛電車似玩具車，加上意外頻生，就如日前荃灣一輛Tesla Model S失控撞入AEON超市；電車派則嘲諷汽油車司機香港油價又加價了，靚油已經要$25.23/升。今次揸開油車代步的記者就向電車大廠Tesla借來一輛Model Y Long Range，實試3天作代步之用，希望拆解部份「電車迷思」實試駕駛心得，如果你有更換電車又卻步，相信可以為你提供一定程度的參考！



今次揸開油車代步的記者就向電車大廠Tesla借來一輛Model Y Long Range，實試3天作代步之用（王嘉維攝）

日前（16日）荃灣一輛Tesla Model S失控撞入AEON超市，司機報稱有40年駕駛經驗仍然出事，令網民不禁懷疑出事原因，是車速太快？電動車難以駕馭？記者其實一直好奇電動車為何令人感覺意外率偏高，又是否如傳聞一樣能慳到好多錢。於是向香港Tesla提出借車3天實測的要求，畢竟Tesla確實是香港市面最主流的電動車品牌，馬路上可見的比例相對地高。最近Tesla Model 3及Model Y各版本還減價6-12%，最平32萬即可入手，有3個型號更是於一換一計劃下完全免稅，對想由油車換電車的車友極具吸引力。

日前（16日）荃灣一輛Tesla Model S失控撞入AEON超市，司機報稱有40年駕駛經驗仍然出事（蔡正邦攝）

先簡單交代記者背景，記者平日駕駛歐洲車廠的老E系房跑車代步，以8月18日無鉛汽油價$24.04/升、特級無鉛汽油$25.23/升計算，再扣除油站的油價折扣，除開每公里約$1.7-$1.9左右，平均每月油費$3-4,000。雖然以往對電車的印象不算太好，在行駛途中經常被攝位爬頭驚險萬分，尤其對於Tesla駕駛者存在一定程度的偏見，但不用入油確實省錢，因此一直存在更換一輛「腳車」的想法。是次Tesla大方借出2023年Model Y Long Range全新車讓記者作測試之用，試駕3天代步後得出以下4大真實心得。

最近Tesla Model 3及Model Y各版本還減價6-12%，最平32萬即可入手

真實心得1｜駕駛感似不似玩具？

向來許多汽油車駕駛者追求「人車合一」的感覺，引擎轉速、喉聲、操控等等，認為電動車駕駛感無法與汽油車相提並論，比起汽車更似是一件「電子產品」。當記者跳上一部Tesla電動車時，確實感到操控感與汽油車存在著很大差異，凹凸路面的路感不會由軚盤傳到手上，軚盤輕飄飄的確有一點「打機」的感覺。

軚盤輕飄飄的確有一點「打機」的感覺（王嘉維攝）

當然在中控台偌大的螢幕上可以調校軚盤的轉向模式，分別為舒適、標準和跑車，但實際試過3種不同模式後，軚盤的「重量感」雖然提升不少，但仍然似是將軚盤「硬生生調硬」，而不會因為路面的不同而有所改變。這點似乎是電動車的硬傷，追求駕駛感的駕駛者可能無法接受。但對於一般不特別追求操控駕駛感的駕駛者，一圈就轉到底的軚盤，又未嘗不是一個便利的駕駛方式。

+ 1

真實心得2｜車輛舒適性？懸掛好硬？

由一輛房跑車跳上一輛SUV，首先感到的是「樓底」高上不少，Model Y確實空間感十足，除了車尾箱還有車頭前行李廂，可以擺放大量物品，後座躺平足夠兩名成年人躺平玩車Camp，用作家庭車相當好用。頭頂的全景天幕令空間感十分開揚，後排坐滿3個人也不會擁擠，不過天幕頂大玻璃在大熱天時確實會感受到熱力。

+ 2

舒適性方面，由於Model Y車重近2噸，行車期間可感到重量十足，駛過凹凸路面、減慢帶時，總是可以聽到迅速壓回路面的沉實「轟轟聲」。是次駕駛的Model Y已更新全新的避震，濾震方面表現不錯，懸掛軟硬度介乎舒服與不舒服之間，屬於可接受的範圍（btw不過在後來取回本來的日用車後，有感受到行車舒適度的差距，不過車型不同不作比較）。而坐椅雖舒服但「不夠包」，有時轉彎因為駕駛重心較高，有一點幾乎「拋出去」的感覺，需要一點時間去適應。

坐椅雖舒服但「不夠包」，有時轉彎因為駕駛重心較高，有一點幾乎「拋出去」的感覺（王嘉維攝）

真實心得3｜充電麻煩嗎？

不少人對購買電動車最卻步的一點，就是居住的屋苑或公司的停車場，未有安裝充電的設備，導致有里程焦慮。在試駕Tesla前，記者本來也有同樣的疑問，但實試過後發現其實Tesla的充電網絡完善，願意付錢利用Supercharger 超級充電器的話，又不會出現無位叉電的尷尬問題。

記者返工停泊的停車場正好有WC免費充電設備，日泊時順便充電（王嘉維攝）

如果停泊的停車場設有Wall Connector免費充電，得閒就去充一充，即可解決充電問題。記者返工停泊的停車場正好有WC免費充電設備，日泊時順便充電，實測這3天內都沒有花過一分錢充電。周五充滿電池後，其實400公里的里程對於一般用家在周末已經非常夠用。還望日後Tesla的充電網絡更完善後，相信用家排隊充電的情況也會解決。

真實心得4｜油轉電最難適應的一點？

筆者認為由汽油車換電車最難適應的一點，是電動車的即時扭力不需等候引擎轉速拉高，動力隨傳隨到，一踩電就會向前衝，是真的向前暴衝那一種，加速感非常強烈，好幾次記者踩電後頭是直接撞在頭枕上。另外，車輛時速會在不知不覺之間超出你的預想，這一點需要時間適應，右腳控制得不好真的易生意外，小心小心小心！

電動車的即時扭力不需等候引擎轉速拉高，動力隨傳隨到，一踩電就會向前衝（王嘉維攝）

除此之外，要適應的還有Tesla的One Pedal單踏板模式。傳統汽油車要腳踩煞車才可快速減慢車輛，但電動車與傳統汽車不一樣，只要收腳車速就會即時大幅下降，縮腳過快還會有「被索緊」的感覺，這特性可讓電動車可達到One-Pedal Driving (單踏板)駕駛車輛，同時讓車輛進行動力回收增加里程數。不過這個單踏板模式，令到多年來右腳要放在迫力（Brake）的駕駛方式被改變，也有人認為是間接造成交通意外的原因。筆者在這3天試駕內覺得不算難用，但要精通用法可能需要上月的時間。

結論｜作為代步車買不買得過？

先說結論，筆者其實已經萌生更換電動車的想法一兩年的時間，以自己的個案為例，計算過購入新車、養兩種車的成本後，得出其實養汽油車的成本，比起換全新的電動車價格稍為高出一點。對於用車需求較簡單、只要車輛空間闊落、不追求引擎喉聲，只把車作為日常代步的用家，Tesla電動車確實符合各方各面的要求，科技的設備也十分齊全。於是在試駕第2天時，記者已經決定落單訂車（利申不是廣告）。這一刻可能你會笑指記者是「特斯輪」，不過既然大勢所趨，既環保又可省下高昂的汽油費，換電動車，Why not？

新活動｜「Tesla Workplace」7天試駕體驗

順帶一提Tesla推出了全新的「Tesla Workplace」7天試駕體驗，讓公眾與同一公司的工作夥伴組成2-4人小組體驗Tesla Model 3 或 Model Y，一同發掘駕駛高性能電動車在日常工作和生活中帶來的便捷和可持續性，親身感受極具前瞻性的駕駛體驗，只需於網頁簡單登記並預約試駕，有興趣的話自己上Tesla官網報名參加啦！

（王嘉維攝）

*以上均為記者本人立場和意見，與平台立場無關