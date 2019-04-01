【隱形香港‧地】念張國榮以外　從文華東方酒店看香港變幻浮沉

「風繼續吹 不忍遠離 心裡亦有淚不願流淚望著妳」16年了。張國榮離開16年了。文華東方酒店，一個原本位於中環離地的世界，因此都烙在香港人的心上，提起「文華」，我們就只記起「哥哥」。 哥哥生前最愛到「文華」的Clipper Lounge 吃雞批，喝一口伯爵茶。而你又知否Clipper Lounge 亦是中環人趨之若鶩的地方，一個被形容為「to see and to be seen」 的政經界社交場所。它目睹海岸線的變遷以外，亦見證香港回歸以後的浮沉。 今天就以歌弔唁，憑弔「哥哥」以外，還憑弔這所擁抱英式傳統的酒店如何走向大陸化。

「讓我飛 飛出天際外 任我飛 接觸星際海」 歌曲 《讓我飛》

文華東方酒店原來是香港60年代最高的一座大廈，那時香港旅遊業剛起飛的年代，它就是霸氣地站在海岸線，飽覧維多利亞港的景色，居高臨下，誰不抱希望接觸星際海？張國榮生前最愛的Clipper Lounge，亦是是政經界名流的社交場所，亦有香港客廳的別名。

風繼續吹 不忍遠離？ 歌曲《風繼續吹》

97年前，文華接待過英國皇家成員如戴安娜王妃、安德魯王子、四任港督。每個月第二個星期五，港督總會聯同行局成員到文華用膳。

97年回歸以後，風繼續吹。人事變遷，風景依舊，據文華的老員工黎炳沛指，香港特首不改前人作風，聯同行會成員文華「例牌」一聚。

97年香港出現移民潮，但大廈不能搬走。誰知，早於1995年，英資母公司的「文華」因政治保險，主權移交前轉往紐約、星加坡上市。

如果失去晚節會很可怕 趁這下午喝啖紅茶 歌曲《午後紅茶》

2001年911事件，香港旅遊業受極大衝擊，「文華」的求生方法是全球文華酒店向中國旅客提出優惠。

2003年除了失去張國榮，同時面對沙士疫症，同年自由行政策出台。

2014年，「文華」在指示牌上加上簡體字，被批向內地客「跪低」後又刪去簡體字。

喝過半杯西冷茶，看著窗外煙花，記掛美好年華。