【隱形香港‧地】念張國榮以外　從文華東方酒店看香港變幻浮沉

「風繼續吹 不忍遠離 心裡亦有淚不願流淚望著妳」16年了。張國榮離開16年了。文華東方酒店,一個原本位於中環離地的世界,因此都烙在香港人的心上,提起「文華」,我們就只記起「哥哥」。

哥哥生前最愛到「文華」的Clipper Lounge 吃雞批,喝一口伯爵茶。而你又知否Clipper Lounge 亦是中環人趨之若鶩的地方,一個被形容為「to see and to be seen」 的政經界社交場所。它目睹海岸線的變遷以外,亦見證香港回歸以後的浮沉。

今天就以歌弔唁,憑弔「哥哥」以外,還憑弔這所擁抱英式傳統的酒店如何走向大陸化。