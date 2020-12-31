婚攝陷阱丨知名婚攝公司被指收錢後唔見人　苦主群組投訴無門

Aston Wong, Ztage Wedding負責人。

Ztage Wedding收大量投訴仍繼續營業

早前，我們收到多個投訴，指控一所標榜能帶新人到冰島、韓國、澳洲進行婚禮拍攝，名為Ztage Wedding的婚禮拍攝公司。投訴包括：婚禮後接近本年，新人仍未收到婚拍照片；公司職員對顧客提問不聞不問。

甚至有苦主聲稱，試婚紗當日，發現製作公司的工作室經已清空。

知名婚攝公司涉拖糧半年 勞工處難處理：自由工作者非僱員

記者接觸到其中一位受害者...

我在溝通群組上逐個聯絡，也沒有人回覆我。感覺他們不可信，但我他們拒絕退款。 新娘 Jane

公司轉名疑避投訴 見記者拔足而逃

記者透過公司查冊，發現一位姓黃的負責人，於2018年以Backztage group limited 進行公司註冊；2019年，再以 ZtageWedding limited 進行註冊，記者走到公司登記地址，希望得到負責人的回應...

海外疑欠債逾3000萬

港人在韓商會主席 Ron指，海外婚攝一般程序，是新人透過香港婚拍公司接觸海外拍攝公司。完成拍攝後，海外拍攝公司便將所有照片透過香港拍攝公司轉寄顧客，挑選照片後再寄回當地進行後製及製作相簿。相簿完成後，香港拍攝公司才會向海外拍攝公司清還尾數。

而Ztage Wedding疑在顧客挑選照片期間，向海外拍攝公司訛稱客人還未付款，騙取中介費，同時令顧客取相時間遙遙無期。