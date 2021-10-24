錯失先夫遺言走不出悲傷　善別輔導找回人生方向：原來我很強大

2017年，Flora丈夫選擇在家中安辭。然而，去者善終，卻忘了留者的善別。「我尊重丈夫在家離世，但亦因如此，我不知道他身體狀況，我沒有預料那天他會離開。」丈夫走了以後兩個月，處理好一切後事，一個人在家裏，她才真正意識到發生了甚麼事，往後就只有她一人帶着孩子生活。從丈夫患病擔當照顧者以來，她忽略了自己，更加忽略了面對丈夫的死亡。「直至他2017年時情況突然轉差，我才意識到他會死。只是一個多月時間，沒充份心理準備。」，「如果從頭再來，我會想與丈夫更多談論生死。」死亡的忌諱，結果為喪親者帶來更深的傷害。

丈夫離開的那天早上， 不斷在她耳邊細語，說了幾小時。但他聲音弱小，她聽不清楚。她就一直困在這個問題上，甚至欲找靈媒，究竟丈夫說了甚麼？她就像走在沙丘中，每走一步都被扯着腿，又陷下去。「我背包每天都袋着醫院給我善別輔導的信件，那封信都霉爛了。我知道有天我要需要尋求幫助。」後來，她接受善寧會的善別輔導。

社工曾說喪親者一般在兩年後可以走出來。兩年，就像一個可盼望的日子。「去到兩年嘅嗰一日，我覺得自己已經去到另一個階段。」那份傷痛不會有天消滅，但兩年的期盼至少讓她踏出與傷痛共存的第一步。她重整丈夫的遺物，走出去面對外面的世界。

Flora丈夫是一位有名的建築師，社區中都擺放了他設計的公共藝術。訪問那天，Flora帶我們到荃灣海濱公園，重遊丈夫為康文署「樂坐其中」設計的座椅，設計意念來自他們家庭的回憶，亦寄語太太與兒子能夠「轉化」，帶着期盼迎接未來的生活。「這個計劃設有限期，不會永久在這裏，所以我常會帶兒子過來，要學會珍惜，這不是永久存在，而且是爸爸留給他珍貴的回憶。」

善別輔導：

喪親者若不處理好哀傷的情緒，容易患上情緒病，需要更長的時間適應過渡。善別輔導中輔導會協助個案人疏理思緒，重整親人過世前的生活點滴，提供合適紀念方法和鼓勵他們抒發哀傷情緒。傾談以外，亦會與個案人進行放鬆練習，寫信或寫日記，見面後予設計一些功課予個案人完成，有助她們面對自己情緒和狀況，令她們重新定位，找到人生方向目標。