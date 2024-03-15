薛家燕昔日應援團清晨5點等送禮 登台收60個金牌︰差啲出唔到境
撰文：許育民
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由衛詩雅（Michelle）主理的網上飲食節目《衛食攻略》，昨晚（14日）上架全新一集，今集請來之前跟Michelle「有少少誤會」的薛家燕任嘉賓。事緣早前衛詩雅上薛家燕主持的電台節目時，獲對方不斷恭喜，Michelle當時以為是恭喜自己入圍影后，直至家燕姐問︰「有三個月未？」先知原來對方擺烏龍，誤將陳家樂太太連詩雅對調，場面尷尬。不過二人都當笑話一則看待，Michelle更特別找來家燕姐的「飯堂」開餐，二人邊說邊食，頓時「冰釋前嫌」。【睇片】
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朝早5點排隊為張相
訪問中有談到當年家燕姐拍電影大紅大紫，會收到不少禮物，Michelle問家燕姐收過最名貴的禮物係咩？家燕姐坦言有收過鑽石、金牌︰「有次有粉絲送一對椰子來，媽媽便向對方送上一張相作回禮，殊不知第二朝5點幾，屋企門口突然排晒長龍，又拎雞又拎鴨，原來個個都為拎張相，排隊送禮物。」
家燕姐憶述︰「之後有位影迷拎個金牌出嚟話幫我戴起，金牌後面釘個釘，佢幫我拮落件衫，但嗰個金牌好重，我件衫係雪紡，佢一戴上嚟，我就睇住我件衫被墜到撕爛咗！哈哈。」除此之外，當年亦很流行送銀紙牌，「當然啦，銀紙牌好多，美國最興㗎啦，用美金，有啲砌心形、有啲砌咗個『燕』字，好多謝佢哋咁支持。」
60個金牌差啲被扣查
不過數到最誇張一次，就係去越南登台一個月，一共收到60個金牌！「出境時被海關查問點解有咁金牌，媽媽就想到因為我哋去當地係幫助籌款，其中有個係越南阮文紹總統夫人送的，於是立即拿出那封信出來，說是總統夫人寫的，最終60個都順利過關，不用扣查。」