薛家燕昔日應援團清晨5點等送禮　登台收60個金牌︰差啲出唔到境

由衛詩雅（Michelle）主理的網上飲食節目《衛食攻略》，昨晚（14日）上架全新一集，今集請來之前跟Michelle「有少少誤會」的薛家燕任嘉賓。事緣早前衛詩雅上薛家燕主持的電台節目時，獲對方不斷恭喜，Michelle當時以為是恭喜自己入圍影后，直至家燕姐問︰「有三個月未？」先知原來對方擺烏龍，誤將陳家樂太太連詩雅對調，場面尷尬。不過二人都當笑話一則看待，Michelle更特別找來家燕姐的「飯堂」開餐，二人邊說邊食，頓時「冰釋前嫌」。【睇片】

薛家燕接受衛詩雅訪問冇尷尬 承認有拍拖不打算再婚︰我收咗經

家燕姐上衛詩雅節目，罕有談及自己的感情狀況。（《衛食攻略》影片截圖）

當年家燕姐非常青春可人，大受歡迎。（影片截圖）

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朝早5點排隊為張相

訪問中有談到當年家燕姐拍電影大紅大紫，會收到不少禮物，Michelle問家燕姐收過最名貴的禮物係咩？家燕姐坦言有收過鑽石、金牌︰「有次有粉絲送一對椰子來，媽媽便向對方送上一張相作回禮，殊不知第二朝5點幾，屋企門口突然排晒長龍，又拎雞又拎鴨，原來個個都為拎張相，排隊送禮物。」

家燕姐講到當年有不少影迷在門口等送禮。（《衛食攻略》影片截圖）

家燕姐憶述︰「之後有位影迷拎個金牌出嚟話幫我戴起，金牌後面釘個釘，佢幫我拮落件衫，但嗰個金牌好重，我件衫係雪紡，佢一戴上嚟，我就睇住我件衫被墜到撕爛咗！哈哈。」除此之外，當年亦很流行送銀紙牌，「當然啦，銀紙牌好多，美國最興㗎啦，用美金，有啲砌心形、有啲砌咗個『燕』字，好多謝佢哋咁支持。」

家燕姐收過最貴重的禮物是鑽石。（《衛食攻略》影片截圖）

為換相，不少影迷一早在門口排隊送禮。（《衛食攻略》影片截圖）

60個金牌差啲被扣查

不過數到最誇張一次，就係去越南登台一個月，一共收到60個金牌！「出境時被海關查問點解有咁金牌，媽媽就想到因為我哋去當地係幫助籌款，其中有個係越南阮文紹總統夫人送的，於是立即拿出那封信出來，說是總統夫人寫的，最終60個都順利過關，不用扣查。」

出境時被海關質問，以為走私。（《衛食攻略》影片截圖）

要靠一封總統夫人信先可以順利出境。（《衛食攻略》影片截圖）