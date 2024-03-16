洪金寶霸氣亮相導演會精神極佳　為糖尿戒澱粉食青瓜︰肥豬肉任食

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮今日（15日）舉行，晚宴前導演會頒發「最佳影片」、「最佳男主角」、「最佳女主角」等六項大獎，嘉許年度表現出眾演員及電影創作人。今晚洪金寶、姜大衞、古天樂、梁朝偉、劉嘉玲、劉偉強與杜琪峯等殿堂級演員與導演出席盛會！洪金寶難得亮相盛會，與太太高麗虹一同出席，更霸氣向傳媒朋友揮手，精神狀態明顯極佳！

洪金寶今日出席香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮，精神明顯比早前更佳！（梁碧玲 攝）

洪金寶於導演會宴前接受傳媒訪問，分享到身體狀況：「我而家冇事，除咗買餸之外我都好少周圍走。好少約人去飲茶，我唔食得嘢，去到茶餐廳或者邊度都好想食嘢，所以好辛苦！」洪金寶近年受糖尿病纏身，表示需要嚴格控制飲食：「其實控制一樣嘢，所有澱粉質嘅嘢唔准食啫，其他乜都可以食、肥豬肉任我食！」更笑言：「最希望唔好糖尿，『糖鹽』就好啦！咁就唔駛咁辛苦！」

洪金寶接受訪問時表示，為了糖尿病需要戒澱粉質食物，但肥豬肉卻任食！（梁碧玲 攝）

至於每日飲食，洪金寶亦大方分享自己的餐單：「唔駛研究喇，糖尿都係幾樣嘢，一朝早起身、晏晝食青瓜，食兩轆！夜晚到晚餐，又係青瓜，食三轆！中間抖下可以搵個蕃茄食下，咁樣一定健康！係健康但係就營養不良！」

洪金寶與太太高麗虹一同現身導演會晚宴。（梁碧玲 攝）

高麗虹罕有陪同洪金寶出席公開活動。（梁碧玲 攝）

在控制飲食外，洪金寶亦表示會漸漸開始運動：「遲啲開始我要郁下，行下路，行山就麻煩啲囉！」更大開玩笑指最經常的運動為講話：「而家就上嘴唇同下嘴唇囉！」行動較早前現身便捷，洪金寶今日亦只撐手杖出席盛會，他表示：「行短程OK，你要我而家喺呢到（尖沙咀）行去上水就唔得囉！」至於打麻將等「另類運動」，洪金寶笑言：「唔得呀游乾水（打麻將），我以前都打嘅，但游游下身邊嗰三個都游死晒！我又鬧、又拍檯，冇人肯同我打！」

洪金寶笑言最多的運動為上唇與下唇！與往常一樣幽默健談！（梁碧玲 攝）

洪金寶在《七人樂隊》後尚未有新作面世，被問到日常會否考慮再拍電影，他表示：「我有度，但而家好煩，因為而拍一部電影唔係有錢就得，係要搵人發行，有冇人肯幫你發行、仲要搵人上片，好多嘢煩！以前拍電影好簡單，你有個好劇本，你有信心就拍！」提到難找發行商，大哥大更笑指：「唔係頭痛！係周身痛！」而在洪天明的發展以外，洪金寶亦提到次子三子的動向：「佢哋周圍行嘅，而家老二（洪天祥）就喺北京準備搞啲嘢，老三（洪天照）就返嚟、喺呢到幫人拍啲嘢！」