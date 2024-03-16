魏浚笙談七年前樣貌曝光看淡評論　發減肥千字文︰即刻做下運動

香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮今日（15日）舉行，晚宴前導演會頒發「最佳影片」、「最佳男主角」、「最佳女主角」等六項大獎，嘉許年度表現出眾演員及電影創作人。今晚洪金寶、姜大衞、古天樂、梁朝偉、劉嘉玲、劉偉強與杜琪峯等殿堂級演員與導演出席盛會！新一代男神Jeffrey魏浚笙亦獲邀出席晚宴，並於宴前接受傳媒訪問。

Jeffrey魏浚笙獲邀出席晚宴，並於宴前接受傳媒訪問。（梁碧玲 攝）

昨日魏浚笙於社交媒體有感而發，寫勵志減肥千字文直抒心聲，Jeffrey亦看淡大家的評價：「冇嘅，我覺得大家開心咪得囉！」至於七年前樣貌曝光引起廣泛討論，他坦言：「原本我覺得唔分享就算啦，過咗咪算囉，但人人都有一把口，你邊理得咁多！但係你唔郁，人哋好似嚟喇，咁我咪將個事實講返出嚟囉！」

Jeffrey魏浚笙看淡外界對自己的評論，表示人人都有一把口，邊理得咁多！（梁碧玲 攝）

發文後，魏浚笙表示自己鮮有分享心情，但希望保持正能量：「有冇舒服啲？我覺得冇特別喎，因為我平時唔會喺社交平台分享自己感受，我唔係好鍾意抒發啲唔開心，因為大家香港人都多壓力，我盡量分享啲嘢大家睇得開心，我都想keep住呢份positive energy（正能量）抒發畀佢哋。」至於如何繼續保持靚仔，他笑指：「即刻做下運動，其實不嬲都有做，不過都係抒發自己嘅情緒。我都係咁講，大家唔開心嘅時候做下運動，好爽！」

Jeffrey魏浚笙笑指有即刻做運動。（梁碧玲 攝）

Jeffrey魏浚笙笑指有幸連續出席兩屆年度晚宴：「上年都有幸出席導演會，仲上台唱歌添！因為嗰次都算係第一次上台演出，所以轉眼間已經第二年，所以時間都過得幾快！」更興奮地主動分享近況：「自己其實都入手咗人生第一架車喇！咁係咩呢就唔講喇，私隱問題啦，但係夜晚都好好訓練下自己，跟住先出嚟揸！」至於愛駒是否與好友Tyson Yoshi一同選購，他笑言：「其實係我自己搵嘅，咁就帶埋Tyson哥嚟觀賞一下，因為佢熟呀嘛，畀佢過目下。因為佢對車真係多研究，你見佢閒時都忽然間跟車房嘅朋友仔，學下點整車，我覺得呢一門技術真係好多學問！」

Jeffrey魏浚笙受訪時主動分享自己入手人生第一架車。（梁碧玲 攝）

日前被鄧麗欣笑言想買型仔新車的魏浚笙，笑言第一架車最後仍是實用練習為主：「買二手！因為第一架都係用嚟訓練，所以都訓練多啲先、再買好啲！但係唔代表我呢架差㗎！」至於女友有否成為第一位乘客，他表示女友未坐過：「冇！我唔夠膽住！因為我揸頭幾次，最緊要隔籬嗰個係識揸車嘅，如果唔係兩個都唔識就慘喇！」