尋泰記︱古天樂反客為主玩轉曼谷　《今期流行》拜神舞再現超爆笑

古天樂（古仔）以嘉賓身份亮相的多媒體頻道BBO節目《尋泰記》今晚（21/3）上架第二集。上集接受挑戰的古仔在今集反客為主，用電話「出口術」搖控混血肥仔（曾達恩）和丁丁（丁彥均）兩位主持，在曼谷唐人街接受多項與街頭小食有關的爆笑挑戰。



挑戰開始不久，坐在車廂中的古仔對買泰式粄條的混血肥仔和丁丁說：「試下飛碗（不要碗）吖叫佢！」雖然混血肥仔非常醒目，叫檔販用碟盛載粄條，但對方還是因為語言不通關係用了膠碗，搞到古仔忍不住說：「用手接吖嘛，擺喺佢（混血肥仔）手上要佢食！」非常貪玩的古仔更嫌用手未夠過癮，叫丁丁直接用口餵混血肥仔：「我已經幫你搞掂離婚證書嗰啲嘢喇！」而兩人最後便用「借位大法」化險為夷，引得古仔哈哈笑。

古天樂叫丁丁用口餵混血肥仔。（資料圖片）

古天樂笑稱已幫混血肥仔搞好離婚證書。（資料圖片）

混血肥仔和丁丁使出「借位大法」。（資料圖片）

之後，當混血肥仔和丁丁在檔口前坐低大擦沙鍋魚鰾羹時，古仔突然落了一個非常搞笑的「柯打」：「揸住個沙鍋，唔好坐低，跟住入去金舖睇嘢，哈哈哈！」兩人聽到指示後拎起沙鍋向金舖進發，但他們見到保安目光異樣時就有點卻步，古仔見狀立即「鼓勵」：「你同佢講，你好肚餓，但趕住買金飾，哈哈哈！」古仔在兩人步入店舖時更笑謂：「挑戰生命極限開始，睇下佢哋會唔會開槍打你兩個先！」

古天樂邊睇邊笑。（資料圖片）

古天樂叫兩位主持拎沙鍋入金舖。（資料圖片）

不過，一心開個玩笑的古仔轉個頭便「放過」混血肥仔和丁丁：「唔好啦，出番嚟啦！」並宣布兩人挑戰失敗直接接受懲罰，混血肥仔要食完魚鰾羹，丁丁則要當街唱歌跳舞。最搞笑的是，丁丁唱歌期間竟然跳起《今期流行》拜神舞，混血肥仔更不理古仔要求「你唔會in番啲畫面落去嘛」，將古仔當年跳舞片段剪輯其中，非常爆笑。

丁丁在古天樂前面跳《今期流行》拜神舞。（資料圖片）

混血肥仔在節目中加插當年古天樂跳舞畫面。（資料圖片）

挑戰完成之後，講起飲食話題的古仔便向兩位主持分享健康心得，他坦言現代人飲食習慣非常不健康，應該要透過斷食減少攝取過多營養：「你吸收多咗咪變成脂肪囉，我哋係應該學識每一日去餓，而唔係學識每一日去飽。後生可能你糖份消化得快啲，你再年紀大啲，糖份消化得冇咁快，你會糖尿病。」混血肥仔聽到後非常心虛：「你啱啱一路講脂肪、肥嗰啲呢，手就係咁向住我。」然後，古仔便好語重心長叫對方好好愛惜身體：「從今日開始，你意識到呢個問題，開始自己慢慢去習慣（斷食），而唔係去到一有病嗰陣就辛苦喇！」非常關心後輩健康。