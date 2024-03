金像獎2024｜韋羅莎為行紅地氈備戰　每晚等囡囡瞓著做Workout

《第四十二屆香港電影金像獎》將於4月14日舉行,韋羅莎(Rosa)憑電影《年少日記》競逐最佳女配角,今次亦是Rosa首度入圍,首度可以行紅地氈,為此她高度重視,早前在導演會晚宴上已修身成功,但原來未夠,趁仲有20日時間,Rosa再加操,希望以最靚狀態示人。

韋羅莎早前出席導演會晚宴,已令人眼前一亮。(經理人提供)

韋羅莎都好滿意現時的狀態。(影片截圖)

身邊朋友見Rosa突然清減,以為她對自己太苛刻,但她就在IG發文細講自己點解有呢個決定。「有朋友以爲我對自己很harsh,以爲我唔食嘢,逼自己要咁,但係我想响度分享,I feel really good!因爲實在太耐冇pick up運動,開頭係好難,好唔想,但係一開始咗,有少少上癮,因爲運動完,出完汗,係精神啲,狀態好啲,少咗啲negative energy, and that is what makes me feel good!」

做Plank係絕不可少,修線條最見效。(影片截圖)

在影片中,見到韋羅莎靠跳舞keep fit。(影片截圖)

Rosa更進一步分享自己的飲食習慣,其實好簡單,大家都做到︰「我冇特別跟什麼diet plan,只係俾自己breakfast可以豐富,打後lunch 就light 啲,Dinner 就係菜同肉同藜麥,no carb。」至於做運動,因為身兼母職,原留在家中,更需要等囡囡瞓著先可以做運動。「阿女瞓咗,我就開YouTube,搵啲 Dance Workout 跟住跳,That’s pretty much it!」

最後佢仲特別多謝金像獎,除咗感恩得到提名,更俾咗一個好好嘅原因要自己發奮圖強,甩走啲mom weight︰「令自己輕咗,舒服咗,Look and feel better about myself ,咁,真係已經贏咗。」