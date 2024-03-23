金像獎2024｜韋羅莎為行紅地氈備戰　每晚等囡囡瞓著做Workout

《第四十二屆香港電影金像獎》將於4月14日舉行，韋羅莎（Rosa）憑電影《年少日記》競逐最佳女配角，今次亦是Rosa首度入圍，首度可以行紅地氈，為此她高度重視，早前在導演會晚宴上已修身成功，但原來未夠，趁仲有20日時間，Rosa再加操，希望以最靚狀態示人。

韋羅莎早前出席導演會晚宴，已令人眼前一亮。（經理人提供）

韋羅莎都好滿意現時的狀態。（影片截圖）

身邊朋友見Rosa突然清減，以為她對自己太苛刻，但她就在IG發文細講自己點解有呢個決定。「有朋友以爲我對自己很harsh，以爲我唔食嘢，逼自己要咁，但係我想响度分享，I feel really good！因爲實在太耐冇pick up運動，開頭係好難，好唔想，但係一開始咗，有少少上癮，因爲運動完，出完汗，係精神啲，狀態好啲，少咗啲negative energy, and that is what makes me feel good!」

做Plank係絕不可少，修線條最見效。（影片截圖）

在影片中，見到韋羅莎靠跳舞keep fit。（影片截圖）

Rosa更進一步分享自己的飲食習慣，其實好簡單，大家都做到︰「我冇特別跟什麼diet plan，只係俾自己breakfast可以豐富，打後lunch 就light 啲，Dinner 就係菜同肉同藜麥，no carb。」至於做運動，因為身兼母職，原留在家中，更需要等囡囡瞓著先可以做運動。「阿女瞓咗，我就開YouTube，搵啲 Dance Workout 跟住跳，That’s pretty much it!」

最後佢仲特別多謝金像獎，除咗感恩得到提名，更俾咗一個好好嘅原因要自己發奮圖強，甩走啲mom weight︰「令自己輕咗，舒服咗，Look and feel better about myself ，咁，真係已經贏咗。」