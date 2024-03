在《哈利波特》(Harry Potter)電影系列中飾演「露娜」(Luna Lovegood)一角的愛爾蘭女星Evanna Lynch,近年已淡出幕前工作,粉絲只能靠社交網站了解她的最新狀況。日前Evanna Lynch於Instagram分享了最新造型照,竟然被指撞樣石內卜!

Evanna Lynch的演出獲J.K.羅琳大讚完美。(劇照)

現年32歲的Evanna Lynch,由2007年上映的《哈利波特 - 鳳凰會的密令》(Harry Potter and the Order of the Phoenix)開始,參演了四集《哈利波特》電影,飾演性格搞怪的「露娜」,獲原著作家J.K.羅琳大讚其演繹為完美,而Evanna Lynch的金髮藍眼形象亦相當深入民心。不過近日她分享了全新黑髮造型,被網民恥笑撞樣石內卜,亦有人大讚比金髮更美麗。

點擊下圖睇Evanna Lynch近照