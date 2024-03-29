3體︱古箏行動殘忍畫面掀高潮　現實1克納米絲夠來回地球太陽兩次

由串流平台Netflix自資拍攝的科幻劇集《3體》（3 Body Problem），改編自《流浪地球》中國科幻小說作家劉慈欣同名作品《三體》，日前已於全球同步播映。《3體》劇情講述多個發達國家的頂尖物理學家接連自殺，在死前均中斷高端科研項目、否定現存物理學理論。為了查明真相，一班主角進入該遊戲，並接觸一個名為「三體」的組織，以及其中一位自殺科學家的母親葉文潔，並陸續了解三體危機的真相。



以下內容含有《3體》劇集內容劇透，未睇嘅觀眾慎入！

Netflix斥資拍攝劇集《3體》，日前已於全球同步啟播。（《3體》劇集劇照）

《3體》播出後，除首集文革橋段引起熾熱討論外，於第五集〈審判日〉亦掀起一波高潮！一群「信仰」3體的人類聚居於石油輪船審判日號上，並持續與日漸接近地球的外星3體人溝通。為了榨取情報，對付3體危機的特務機關決定以「古箏行動」消滅船上所有危害人類共同未來的人群，並取得與首領與3體之間的通訊紀錄。

應對3體危機的特務機關，「古箏行動」榨取審判日號上的情報。（《3體》劇集截圖）

審判日號上住滿「信仰」3體的人類。（《3體》劇集截圖）

「古箏行動」利用女主角奧姬所研發的納米纖維切割技術，製成一張巨型的納米纖維網，因為纖維線平衡因此被稱為「古箏」。透過兩根巨柱上每50厘米安裝一絲納米纖維線，「古箏」成功將重達六萬噸的審判日號切片，船上所有人不論老少無人倖免遇害，屍橫遍野的畫面極為殘忍震撼！

劇集女主角奧姬研發的納米纖維切割技術，被用作軍事用途。（《3體》劇集截圖）

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現實納米纖維科技

納米纖維一般指直徑少於一微米的纖維線，該技術已於麻省理工大學由一群教授研究，技術已發展長達25年。直徑幼於一微米的納米纖維，比直徑約為50微米的人類頭髮幼50倍之多，而不同材質均能透過靜電紡絲技巧製作納米纖維，包括金屬在內。最新納米纖維技術下，能夠將二氧化鈦製成極幼的纖維線，僅一克的纖維線便已長達6億4000萬公里，長度足以來回地球與太陽兩次。

劇情中，納米纖維切割技術由女主角奧姬研發。（《3體》劇集截圖）

劇情中，納米纖維切割技術能夠切割人造鑽石。（《3體》劇集截圖）

劇情中，納米纖維切割技術能夠切割人造鑽石。（《3體》劇集截圖）

劇情中，納米纖維切割技術能夠切割人造鑽石。（《3體》劇集截圖）

兩大原因「古箏行動」無法成真

《3體》第五集劇情播出後，觀眾對劇情成真的可能性成為另一波重點討論。然而現實中，現存的納米纖維技術科技並不能用作「古箏行動」，當中兩大技術限制成為背後原因。首先，納米纖維線強靭度僅與蜘蛛絲相若，纖維亦以較軟性物料製成，無法進行切割。另外，如「古箏行動」一樣的切割過程會產生強大磨擦力，因此產生高溫熱能，高溫則會令幼細的納米纖維熔解。所以納米纖維技術現時亦未能如《3體》劇情一樣運動作切割工具，科幻劇情依然純屬想像。