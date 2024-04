MCU電影最新票房排名　自《復仇者4》後5年間得兩片打入十大

曾經在荷里活呼風喚雨的超級英雄電影系列,近年熱潮經已減退,加上疫情及編劇罷工影響上映檔期,大部都承接不住氣勢,表現開始失色。最近有外媒為業界龍頭MCU排出最新的票房十大,礙於近作口碑和票房都不太標青,十大位置竟然變化不大,自《復仇者聯盟︰終局之戰》(Avengers: Endgame,2019)後,5年間就只有兩部新作打入票房十大。

《死侍3》將會帶超級英雄嘴炮王及令人期待已久的狼人回歸,亦被視為票房最後一劑靈藥。(imdb)

第十位︰《奇異博士2:失控多元宇宙》

首先能夠自MCU第四階段後,成功打入十大佔據第十位的,有《奇異博士2:失控多元宇宙》(Doctor Strange in the Multiverse of Madness),全球收9.55億美金(約74.2億港元)。

《奇異博士2: 失控多元宇宙》,總票房約74.2億萬港元。(劇照)

第九位:《驚奇隊長》

全球票房:11.31億美金(約87.9億港元)

《驚奇隊長》(Captain Marvel)第一集作為《復仇者聯盟4》的引子,大收旺場,但去到續集已經創下MCU最低票房紀錄。(劇照)

第八位:《美國隊長3:英雄內戰》

全球票房:11.55億美金(約89.8億港元)

第七位:《鐵甲奇俠3》

全球票房:12.15億美金(約94.5億港元)

(《鐵甲奇俠3》劇照)

第六位:《黑豹》

全球票房:13.49億美金(約104.9億港元)

2018年上映的人氣作品《黑豹》。(《黑豹》劇照)

第五位:《復仇者聯盟2:奧創紀元》

全球票房:14.05億美金(約109.3億港元)

黑寡婦、變形俠醫於《復仇者聯盟2:奧創紀元》有過一段情。(《復仇者聯盟2:奧創紀元》劇照)

第四位:《復仇者聯盟》

全球票房:15億美金(約116.7億港元)

《復仇者聯盟》經典一幕。(《復仇者聯盟》電影劇照)

第三位︰《蜘蛛俠:不戰無歸》

全球票房:19.21億美金(約149.4億港元)

成為十大新血,又能成功動搖三甲的,就只有2021年12月上畫的《蜘蛛俠:不戰無歸》(Spider-Man: No Way Home),集三代蜘蛛俠於一片,絕對是話題之作。

《蜘蛛俠:不戰無歸》的三代蜘蛛俠同場畫面感動了萬千影迷。(網上圖片)

第二位:《復仇者聯盟:無限之戰》

全球票房:20.52億美金(約159.6億港元)

Thanos作為兩部《復仇者聯盟》的奸角,形象非常鮮明。《復仇者聯盟3:無限之戰》電影劇照。(imdb)

第一位:《復仇者聯盟:終局之戰》

全球票房:27.99億美金(約217.7億港元)