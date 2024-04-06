MCU電影最新票房排名　自《復仇者4》後5年間得兩片打入十大

曾經在荷里活呼風喚雨的超級英雄電影系列，近年熱潮經已減退，加上疫情及編劇罷工影響上映檔期，大部都承接不住氣勢，表現開始失色。最近有外媒為業界龍頭MCU排出最新的票房十大，礙於近作口碑和票房都不太標青，十大位置竟然變化不大，自《復仇者聯盟︰終局之戰》（Avengers: Endgame，2019）後，5年間就只有兩部新作打入票房十大。

《死侍3》將會帶超級英雄嘴炮王及令人期待已久的狼人回歸，亦被視為票房最後一劑靈藥。（imdb）

第十位︰《奇異博士2：失控多元宇宙》

首先能夠自MCU第四階段後，成功打入十大佔據第十位的，有《奇異博士2：失控多元宇宙》（Doctor Strange in the Multiverse of Madness），全球收9.55億美金（約74.2億港元）。

《奇異博士2: 失控多元宇宙》，總票房約74.2億萬港元。（劇照）

第九位：《驚奇隊長》

全球票房：11.31億美金（約87.9億港元）

《驚奇隊長》（Captain Marvel）第一集作為《復仇者聯盟4》的引子，大收旺場，但去到續集已經創下MCU最低票房紀錄。（劇照）

第八位：《美國隊長3：英雄內戰》

全球票房：11.55億美金（約89.8億港元）

第八位：《美國隊長3：英雄內戰》（2016年）

第七位：《鐵甲奇俠3》

全球票房：12.15億美金（約94.5億港元）

（《鐵甲奇俠3》劇照）

第六位：《黑豹》

全球票房：13.49億美金（約104.9億港元）

2018年上映的人氣作品《黑豹》。（《黑豹》劇照）

第五位：《復仇者聯盟2：奧創紀元》

全球票房：14.05億美金（約109.3億港元）

黑寡婦、變形俠醫於《復仇者聯盟2：奧創紀元》有過一段情。（《復仇者聯盟2：奧創紀元》劇照）

第四位：《復仇者聯盟》

全球票房：15億美金（約116.7億港元）

《復仇者聯盟》經典一幕。（《復仇者聯盟》電影劇照）

第三位︰《蜘蛛俠：不戰無歸》

全球票房：19.21億美金（約149.4億港元）

成為十大新血，又能成功動搖三甲的，就只有2021年12月上畫的《蜘蛛俠：不戰無歸》（Spider-Man: No Way Home），集三代蜘蛛俠於一片，絕對是話題之作。

《蜘蛛俠：不戰無歸》的三代蜘蛛俠同場畫面感動了萬千影迷。（網上圖片）

第二位：《復仇者聯盟：無限之戰》

全球票房：20.52億美金（約159.6億港元）

Thanos作為兩部《復仇者聯盟》的奸角，形象非常鮮明。《復仇者聯盟3：無限之戰》電影劇照。（imdb）

第一位：《復仇者聯盟：終局之戰》

全球票房：27.99億美金（約217.7億港元）