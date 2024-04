兒童頻道演員爆監製加入大量性暗示　呢位歌后曾被安排拍意淫場面

美國兒童頻道Nickelodeon於90年代製作過不少經典節目,亦捧紅過不少童星,包括流行歌后Ariana Grande、Amanda Bynes、 Britney Spears妹妹Jamie Lynn Spears等。不過最近推出的紀錄片《Quiet on Set: The Dark Side of Kids TV》就爆出監製Dan Schneider在節目中加入大量性暗示、黃色笑話及意淫場面,揭開兒童節目史上最黑暗的一頁,更引起外界極大迴響。

紀錄片中邀請了兒童頻道Nickelodeon的舊演員及幕後工作人員進行訪談,期間大爆當年工作環境惡劣,同時指證了編劇兼監製Dan Schneider的惡行。而當時只有16歲的Ariana Grande在節目《Victorius》中,曾經被安排拍攝拿著薯仔嘗試榨汁的意淫場面,期間Ariana不斷發出奇怪的尖叫聲。另外,Ariana Grande曾在節目中被幾位男童星拿著水槍射的畫面,還有拿著水樽淋自己的情節,有不少網民指看得很不舒服。

監製Dan Schneider被指有戀足癖,更在不同節目中加入女童星將腳趾放進口中、足部大特寫、用腳射箭及女童星雙腳被淋紅色液體的畫面。片中亦有幕後人員表示Schneider當時擁有極大權力,更形容他幾乎「隻手遮天」。

除了Ariana Grande之外,於00年代爆紅的Amanda Bynes亦曾經在節目《The Amanda Show》中飾演一個以男性下體部位來命名的角色。有幕後人員在紀錄片中提到,Schneider曾經著大家不要講出名字的真正意思,更要大家保守秘密。

根據外媒報道,Schneider於2018年被辭退,他曾在訪問中為過去任何冒犯行為致歉,但多次重申節目要經過多重審批才能正式播出。紀錄片播出後,Schneider與其團隊亦做出回應,指拍攝期間童星的父母都有在片場,更指紀錄片實在作出不實指控。