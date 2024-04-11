郭富城自覺人生短暫珍惜當下　忙極都會同女兒傾偈：會跟她們視像

天王郭富城（Aaron)近日現身北京，出席其主演的電影《來自汪星的你》首映禮，在會上他分享拍攝點滴時，揚言有很多感觸，更令他憶起亡母淚灑現場，相信媽媽一直都在身邊。

郭富城近日現身北京為主演電影《來自汪星的你》宣傳。（《來自汪星的你》微博圖片）

電影《來自汪星的你》是一部有關親情的影片，所以在首映禮上他談及拍攝心情時，揚言當中有很多感觸，更令他想念起自己的媽媽。因為當年郭媽媽離開時，他並不在香港陪伴，所以令他覺得有遺憾，他回想起這件事情時一度講到哽咽，甚至眼泛淚光，聲音有一些顫抖，一度講不下去，他表示：「老實說我爸爸媽媽已經不在，媽媽是非常疼我，我也非常疼我媽媽，然後媽媽離開的時間裡面，我剛好不在香港，其實帶着這份遺憾，其實嗯⋯⋯，我只能說夜闌人靜的時候我還是會難過，嗯⋯⋯，我覺得這個電影我覺得給我感覺，只要你相信（離開的人）他一直在，他沒有離開過我。」

郭富城想起媽媽講到哽咽。（微博圖片）

出了名是孝順仔的他，對媽媽非常照顧及愛惜，為了報答親恩買樓贈送給媽媽，曾有報導指他同公司約法三章，每年過年不管作多忙碌，都會在大除夕至年初三陪伴家人，甚至有傳他每月給媽媽30萬港元作生活費。

郭富城出了名是孝順仔。（IG圖片／aaronkwokxx）

正正因為該電影，令他更知道要珍惜當下時間，所以他不管多忙碌，亦會抽時間與兩女兒視訊：「所以我做了爸爸，當然我覺得人生很短暫的，我們知道要珍惜當下的時間，所以我有很多時候不管我有多忙，我現在兩個女兒我都會跟她視像，不管我跑到那裏我都會跟她們視像，跟她們聊天，多關心她們，希望她們多快樂，爸爸在你身邊陪着你成長，我相信她們會很快樂。」