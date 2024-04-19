1212首爾之春︱鄭雨盛黃晸珉影帝對陣　重現雙十二政變九小時激戰

2023年度韓國電影票房及入場人次雙冠軍作品《12.12：首爾之春》（12.12：The Day），由《阿修羅》導演金成洙事隔七年再推出的新作品，並由青龍電影獎影帝黃晸珉及鄭雨盛，攜同李聖旻、朴海俊、金成均、鄭東煥、金義聖等主演，更有安聖基、李浚赫及丁海寅等客串演出。《12.12：首爾之春》劇情改編自1979年「雙十二政變」的真人真事，為韓國電影史上首次將該次韓國重要歷史事件改編成作品，電影以141分鐘還原當年12月12日晚上發生的政變中，政府及軍部裡九個小時的秘密行動，角色與敘事骨幹均圍繞軍部裡的真實人物與事件。

《12.12：首爾之春》劇情改編自1979年「雙十二政變」的真人真事，為韓國電影史上首次將該次政變改編成作品。（《12.12：首爾之春》電影劇照）

「雙十二政變」真實歷史

1979年10月26日，時任韓國獨裁總統朴正熙遇刺身亡，正當首爾似乎將迎來新氣象之際，負責調查總統遇刺案的國軍司令官兼刺殺案聯合搜查本部長全斗煥少將，於12月12日發動軍事政變，動員軍部內私人組織「一心會」（又稱新軍部），在未經繼任總統崔圭夏准許下，派遣部下強行從官邸綁架陸軍參謀總長兼戒嚴司令鄭昇和上將。

全斗煥少將於12月12日派遣部下綁架軍部政敵鄭昇和上將。（《12.12：首爾之春》電影劇照）

全斗煥少將在拘捕鄭昇和上將前，未經繼任總統崔圭夏准許。（《12.12：首爾之春》電影劇照）

在12日當晚，一心會為首的將領調動空降部隊、步兵團及戰車部隊甚至與北韓接壤的停戰區前線預備部隊，從各地向漢城（首爾）進發，進佔政府各部門的中央廳地帶。經過數次駁火及人命傷亡後，一心會勢力佔據陸軍本部、國防部等重要機關，13日清晨，以全斗煥為首的一心會已盡數掌握韓國軍隊，並在政變後變相實際接掌韓國軍政大權，將崔圭夏總統架空，且於八個月後正式由全斗煥取代。

12月12日發動的政變，全斗煥在一夜之間將韓國軍政大權獨攬在手。（《12.12：首爾之春》電影劇照）

《12.12：首爾之春》兩大勢力對陣

《12.12：首爾之春》以首都警備司令官李泰信（原型為張泰琓，鄭雨盛 飾）為男主角，與「一心會」首領保安司令官全斗光（原型為全斗煥，黃晸珉 飾）兩大陣營的首都攻防戰為主軸，以反政變鎮壓軍對抗政變叛軍為劇情基礎敘事，兩大勢力陣營均押上性命，在韓國軍政心臟地帶展開一場熾熱的暗戰！

《12.12：首爾之春》男主角鄭雨盛，飾演首都警備司令官李泰信。（《12.12：首爾之春》電影劇照）

《12.12：首爾之春》另一位男主角黃晸珉，飾演「一心會」全斗光。（《12.12：首爾之春》電影劇照）

導演金成洙見證歷史現場

金成洙導演成為韓國電影史上，首位改編「雙十二政變」為電影《首爾之春》的製作人，背後全因導演年少時曾見證動盪的歷史現場！金成洙導演曾經透露：「我讀高三時住在漢南洞，當晚陸軍參謀總長遭到綁架期間，我甚至聽見槍戰發生時的聲音。然而這宗政變長時間被隱瞞，一直不知道當晚發生甚麼事，直至我三十幾歲時才知道真相，令我感到非常困惑與驚訝！從沒有想過軍方體系竟能在一夜之間崩壞，至今我仍覺得驚訝與疑惑！」事隔44年，金成洙將年少經歷拍成電影，他曾表示對當晚發生的事件感到非常好奇，希望理解當日為何會成為韓國近代史的重要轉捩點：「這件事對我來說是長久的課題，我希望透過這部電影，將事件呈現在觀眾眼前！」

導演金成洙年少時曾見證「雙十二政變」的歷史現場。（《12.12：首爾之春》電影劇照）

雙料青龍影帝挑戰禿頭

黃晸珉為演活《12.12：首爾之春》的叛軍將領全斗光，挑戰從影34年以來首個禿頭造型！作為韓國青龍電影獎雙料影帝黃晸珉表示每日拍攝前需要花四小時化身禿頭：「起初大約要用四個小時，後來漸漸熟練之下，大約三個半小時就完成了！如果當日要七點開始拍攝，我大約凌晨三點就要起床，雖然有點辛苦，但卻沒有覺得不舒服。我並不視這個造型為突破，然而由於我很感謝導演讓我參演這部電影，所以就算在觀眾眼中更突破的造型我亦願意挑戰！」

黃晸珉為演活《12.12：首爾之春》的叛軍將領全斗光，挑戰從影34年以來首個禿頭造型！（《12.12：首爾之春》電影劇照）

2023年票房兼入場人次雙冠軍

《12.12：首爾之春》去年底於韓國上映，上映未夠兩星期已突破損益平行點（回本），累計票房更於今年1月3日突破1186億韓元（約港幣6億6400萬元），超過《與神同行：罪與罰》及《國際市場》晉身韓國電影票房榜第4位；上映65日後累積觀映人次高達1300萬，超過《7號房的禮物》及《奪寶聯盟》晉身韓國電影入場人次榜第9位！《12.12：首爾之春》亦因此成為2023年度韓國票房及人場人次最高的本地電影作品！

《12.12：首爾之春》為2023年度韓國票房及人場人次最高的本地電影作品！（《12.12：首爾之春》電影劇照）

搶先戲院正場首播Now TV觀眾獨家睇

《12.12：首爾之春》於今年3月10日在香港舉辦的亞洲電影大獎上提名「最佳電影」「最佳導演」「最佳男主角」等六項大獎，其中朴勳於頒獎禮上榮獲「最佳男配角」獎，而電影亦獲得「最佳剪接」獎！《12.12：首爾之春》於Now TV「爆谷自選服務」獨家播映，搶先於戲院正場首播，並已於4月19日正式上架，觀眾萬勿錯過！

連結：https://bit.ly/3w20puT

《12.12：首爾之春》將於Now TV「爆谷自選服務」及「Now影視點播站」獨家播映！（《12.12：首爾之春》電影劇照）

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（《12.12：首爾之春》電影劇照）

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