古天樂挑戰懲罰遊戲要著泳衣　近年已少勞氣︰用輕鬆嘅方法面對

古天樂（古仔）以嘉賓身份亮相的多媒體頻道BBO旅遊真人騷《尋泰記》，昨晚（19/4）播出第五集大結局。前四集古仔與兩位主持混血肥仔（曾達恩）和丁丁（丁彥均）玩轉曼谷多個地方，今集他們便挑戰終極抽籤互相懲罰遊戲，將系列推至最高潮！

古天樂沒有揀滑浪防曬衣配三角泳褲。(影片截圖)

古生最終選了一件露背泳衣。(影片截圖)

今集有不少搞笑畫面，首先是「泰國天下一CEO」Bobbie挑戰坐「篤篤車」唱泰文版《幪面超人》主題曲，節目組安排他到人山人海的曼谷四面神神壇附近表演，想他在人群面前大感尷尬，豈料沒有人理會他做甚麼，全因所有人的目光都集中在後面「食花生」的古天樂身上，期間更有當地婦人抱起小朋友衝向古仔身邊，搞到不明所以的古仔笑爆嘴：「做乜啫？做乜拎個𡃁妹過嚟？」他更笑住「模仿」對方：「我畀你啦，我唔養喇！」

坐篤篤，遇途人抱個小朋友想坐古生大髀，相當熱情。(影片截圖)

之後就有混血肥仔抽中泰國獨有的「抓龍筋」按摩，他在按摩院門前便已經展露愁容，入到舖頭裏更是面如死灰，正式「埋牙」時，技師不斷用力按壓他的下體，搞到他痛到哭笑不得、面容扭曲，更經常怪叫：「好似兩粒雞蛋俾人玩弄緊咁」、「我之前得罪咗咩人對唔住」、「我聽到啪啪聲」。過癮是節目播混血肥仔挑戰「抓龍筋」期間，混播古仔和丁丁在超市買水果的畫面，當中有古仔拎起比香蕉細小的牛奶蕉問「點解我望住呢抽嘢會諗起肥仔？」的情節，又有他用檯角撞爆蜜瓜的畫面，效果十足。

節目主持混血肥仔抽中泰國獨有的「抓龍筋」按摩，痛不欲生︰「好似兩粒雞蛋俾人玩弄緊咁」(影片截圖)

一邊抓龍筋，一邊摘香蕉。(影片截圖)

至於古仔就抽中了穿泳衣這個終極挑戰，混血肥仔等人安排了三款泳衣供他選擇，第一個選擇是沙灘褲，第二個選擇是滑浪防曬衣配三角泳褲，第三個選擇是一件頭連身平腳泳衣，結果古仔就揀了望落最多布的第三個選擇：「好吖，呢件啦！」現場見證的混血肥仔和丁丁立即企起來興奮鼓掌，丁丁更說：「古生做咗個英明嘅選擇！」而古仔激罕泳衣亮相震撼網絡的場面，混血肥仔就留在會員限定專區播出，未有在免費頻道公開，非常識玩！

古仔亦在節目中談到「開心」這回事，他坦言工作已經令他非常快樂。(影片截圖)

另外，古仔亦在節目中談到「開心」這回事，他坦言工作已經令他非常快樂：「你哋都係啦，拍完一樣嘢之後會覺得『嘩，總算拍到喇』，好有滿足感㗎嘛，我諗過程就係最開心。（好少情緒？）我覺得冇乜嘢好勞氣，冇乜嘢好嬲，有時咪當笑話聽，即係用一個輕鬆啲嘅方法去面對一件事。」

古仔更透露肯作客亮相BBO的原因：「咁樣幾好，新生代同我哋而家一齊合作，諗法應該更加長遠先得，所以我覺得都要嚟做一次個原因係，好好地體驗下喺唔同嘅範疇裏面應該可以發生咩事，就唔好話用一個觀賞態度，『好好玩好好睇』咁樣，點解唔上嚟試下做一次呢，呢個先係最緊要。」