張繼聰任微電影大賽宣傳大使　勉勵同學︰別介意輸贏最重要贏經驗

由香港中華基督教青年會、智權教育中心及香港微電影學會合辦之「第十屆全港中學微電影創作大賽」，歷屆參賽作品都非常水準高。踏入第十年，大會邀請到曾獲香港電影金像獎提名最佳男主角的資深藝人張繼聰任宣傳大使，並於昨日（20/4）出席「演技工作坊」，分享自己多年的演藝經驗，教導同學們怎樣揣摩劇本角色。

張繼聰跟同學們分享自己多年的演藝經驗，指出要演繹好角色，最重要是多做資料 搜集，瞭解角色的背景及掌握劇中人物性格。（大會提供）

童星出身的張繼聰，作為影視歌三棲發展的藝人，近年電影成績有目共睹，演出有口皆碑，憑《窄路微塵》奪「第二十九屆香港電影評論學會大獎頒獎禮」最佳男演員獎，也是他首度獲此殊榮。他指拍電影好玩在於「無中生有」，因為作為演員，收到劇本時要建立角色，要有豐富想像力、熟悉角色背景，將角色從「我」出發，建議同學拍攝前多做功課，由日常生活中發掘細節，只要對角色有認知，當拍攝時就可以自然代入角色。阿聰更指自己都想嘗試導演工作，鼓勵同學們創作可以從自己有共鳴題材入手，記錄自己時代所發生的事。

張繼聰為「第十屆全港中學微電影創作大賽」擔任宣傳大使。（大會提供）

同學都很踴躍把握發問機會，向張繼聰請教演戲技巧。（大會提供）

阿聰在工作坊中更提及，自己雖然入行 38 年才首度獲「香港電影金像獎」提名最佳男主角和最佳男配角，但沒有感到氣餒更直呼極幸運。「因為覺得其實可以入圍已經是贏了，已得到好好的肯定」，鼓勵同學多參加電影創作比賽，是不斷磨練自己的好機會，別太介意輸贏，最重要是「贏經驗」，拍到高質素電影及有觀眾欣賞，不要輕易放棄，要保持熱誠，別辜負自己夢想。最後，阿聰更提及今年將有新電影上映，透露是關於拳擊，請大家拭目以待。

是次工作坊吸引近百名同學參與，非常踴躍。 （大會提供）

今屆大會除了邀請到張繼聰擔任宣傳大使，更邀請了剛獲《第 42 屆香港電影金像獎》最佳電影獎《毒舌大狀》的導演及編劇吳煒倫（Jack) 擔任評審。是次比賽得獎隊伍將獲得豐富獎品，各組別均設有冠亞季軍及優異獎項，最佳導演、編劇、剪接、攝影及演出獎項。除可獲得獎座、獎狀及獎品外，得獎作品亦有機會獲提名參加海外電影節的學生組別。比賽將於2024年5月31日截止提交作品，並於今年暑假舉行頒獎典禮。