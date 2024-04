挑戰者｜參考莎蓮娜威廉絲和大坂直美大戰　教練一個舉動被判違規

《以你的名字呼喚我》(Call me by your name)威尼斯影展最佳銀獅獎大導演魯卡加達連奴激爆話題大作《挑戰者》(CHALLENGERS)找來新晉人氣天后辛蒂雅Zendaya扮演戲中內外兼備的天才網球手泰絲。她在球場上認識了Patrick和Art這對死黨。泰絲縱使與Patrick和Art同為18歲的年青人,卻比他們精明得多,對事情看得通透。



Zendaya扮演戲中內外兼備的天才網球手泰絲。(《挑戰者》劇照)

《挑戰者》以Art和Patrick 2013年時,參加了名為「挑戰者」網球比賽開始,二人因而與泰絲結下往後的恩愛情仇。如今曾與Patrick拍拖的泰絲因傷被迫退下火線,並與Art結婚,生下一女。Patrick 在這時再次與兩人交手,令球場內外都要贏到盡的泰絲不得不重新製定致勝方法,她的每個念頭都影響著這場男女三打戰的走向。

《挑戰者》以Art和Patrick 2013年時,參加了名為「挑戰者」網球比賽開始,二人因而與泰絲結下往後的恩愛情仇。(《挑戰者》劇照)

大導演魯卡加達連奴對於這部新作表示:「那些難搞又沒有自知之明的人,反而作繭自縛,這真是個非常好的題材。」他續說:「一段關係的錯綜複雜使我著迷。關係始於對他人的控制,但最終,關係也取決於對自身的控制。這是我非常看重的元素。我完全不懂網球,但作為製作人我的工作就是學習和發掘新事物。這是個難得的機會讓我明白慾望的角力,還有控制和自制的角力,並以網球的競技反映出來。」

三人有著一段錯綜複雜的關係。(《挑戰者》劇照)

身兼監製及女主角的辛蒂雅讚道:「魯卡以他充滿感情的鏡頭,拍出對戲中每個角色的精準見解,把他們當作真人對待。他擅長帶出角色的特點和細節,令他們更動人、令人入信。」她補充:「從一開始我與監製Amy及導演魯卡,都非常清楚我們對這部電影有同樣的理念。我們希望即使面對各種人生關口,角色心懷傷痛的時候,電影的調子仍是幽默輕鬆的。」

Zendaya飾演的泰絲,球場內外都要贏到盡,更重新製定致勝方法,令兩位男士與她結下往後的恩愛情仇。(《挑戰者》劇照)

至於《挑戰者》以網球為主題的原因,全因為編劇積斯汀卻里吉斯,無意中看了莎蓮娜威廉絲和大坂直美一場極具爭議的網球賽而得到靈感。他說:「我與家中的網球迷一起重溫了莎蓮娜威廉絲(細威)和大坂直美於2018年進行的決賽。當時威廉絲被裁判認為接受了教練的場外指導,而被判違規。我之前完全沒有聽說過這件事,我立刻就想到了一個激烈的戲劇性場面。」編劇續說:「這個念頭一直在我腦海中揮之不去。同時,我成為了網球忠粉,並開始觀看名為〝挑戰者〞的初級網球比賽。我想出如果兩個男人久別因這個賽事再次碰頭會非常有趣。」

當時莎蓮娜威廉絲在女單決賽多次與裁判拉莫斯爭論,在第二盤被罰一局。(資料圖片)

細威輸波後仍十分有風度,恭喜大坂直美。(Getty Images)

當日比賽,「細威」比賽至第二局被主裁判拉莫斯警告,指她的教練違規向她打暗號「教路」,已警告已令「細威」不滿,及後在比賽輸掉一分時,更擲球拍發洩,導致第二次被警告兼被罰1分。但還未完,「細威」在場邊休息時再次批評主裁判,指他是一名小偷,搶走她的分數,促使裁判指她「辱罵」罰直接輸掉1局,影響整場賽事令她敗予大坂直美。

那場具爭議的賽事,令大坂直美擊敗莎蓮娜首奪大滿貫錦標。(視覺中國)

辛蒂雅在《挑戰者》的演出有別過往的作品,為這位艾美、金球得主帶到全新的藝術領域。這是辛蒂雅第一次扮演妻子和母親角色,而且角色橫跨不同年齡階段,辛蒂雅將展開將上一層樓的演技。