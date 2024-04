猿人爭霸戰猩凶帝國｜女主角菲雅艾倫首映送禮　性感Deep U派福利

電影《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes),導演韋斯保(Wes Ball)日前率令一眾演員亮相特別放映場,其中女主角菲雅艾倫(Freya Allan)以超性感Deep U造型,中門大開震撼現場觀眾視覺。



其中女主角菲雅艾倫打扮非常性感。(電影公司提供)

該特別放映場,於倫敦舉行,除了有導演韋斯保,還有演員奧雲提格(Owen Teague)、菲雅艾倫(Freya Allan)、奇雲杜蘭特(Kevin Durand)以及《猿人爭霸戰》系列元祖Andy Serkis。女主角菲雅艾倫盛裝打扮現身,切合《猿人爭霸戰:猩凶帝國》的視覺震撼衝擊觀眾觀感。

身為新一代矚目新星,菲雅艾倫亦是戲中唯一人類角色,戲份極為重要,所以都悉心打扮,以搶劫現場所有人的眼球。留意,呢場並非首映,好難想像屆時首映仲會點亮相?菲雅艾倫於劇集《獵魔士》(The Witcher)早已憑其靈敏身手及悅目演技,贏得導演韋斯保的注意。而導演韋斯保本身是影像設計與電腦特效師出身,擅長將電腦影像尤如實況般呈現觀眾眼前,這次由他帶領《阿凡達:水之道》特效班底打造《猿人爭霸戰:猩凶帝國》,實景與特效相互結合,呈現壯闊華麗場面、人類與猿人浩瀚戰爭,務求令觀眾猶如置身其中,感受氣勢磅礡時刻!