猿人爭霸戰猩凶帝國｜女主角菲雅艾倫首映送禮　性感Deep U派福利

電影《猿人爭霸戰：猩凶帝國》（Kingdom of the Planet of the Apes），導演韋斯保（Wes Ball）日前率令一眾演員亮相特別放映場，其中女主角菲雅艾倫（Freya Allan）以超性感Deep U造型，中門大開震撼現場觀眾視覺。



該特別放映場，於倫敦舉行，除了有導演韋斯保，還有演員奧雲提格（Owen Teague）、菲雅艾倫（Freya Allan）、奇雲杜蘭特（Kevin Durand）以及《猿人爭霸戰》系列元祖Andy Serkis。(電影公司提供)

其中女主角菲雅艾倫打扮非常性感。(電影公司提供)

該特別放映場，於倫敦舉行，除了有導演韋斯保，還有演員奧雲提格（Owen Teague）、菲雅艾倫（Freya Allan）、奇雲杜蘭特（Kevin Durand）以及《猿人爭霸戰》系列元祖Andy Serkis。女主角菲雅艾倫盛裝打扮現身，切合《猿人爭霸戰：猩凶帝國》的視覺震撼衝擊觀眾觀感。

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身為新一代矚目新星，菲雅艾倫亦是戲中唯一人類角色，戲份極為重要，所以都悉心打扮，以搶劫現場所有人的眼球。留意，呢場並非首映，好難想像屆時首映仲會點亮相？菲雅艾倫於劇集《獵魔士》（The Witcher）早已憑其靈敏身手及悅目演技，贏得導演韋斯保的注意。而導演韋斯保本身是影像設計與電腦特效師出身，擅長將電腦影像尤如實況般呈現觀眾眼前，這次由他帶領《阿凡達：水之道》特效班底打造《猿人爭霸戰：猩凶帝國》，實景與特效相互結合，呈現壯闊華麗場面、人類與猿人浩瀚戰爭，務求令觀眾猶如置身其中，感受氣勢磅礡時刻！