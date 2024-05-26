猿人爭霸戰︱22歲索女星曬「幸福軟骨功」　雙膝掂膊頭為啜一枝嘢

荷里活科幻猛片《猿人爭霸戰：猩凶帝國》（Kingdom of the Planet of the Apes）早前已於香港上映，電影由新生代「精靈女神」菲雅艾倫（Freya Allan）主演，為22歲英國女星菲雅首部主演的電影作品。菲雅艾倫自主演魔幻劇集《獵魔士》（The Witcher）系列後，被視為新一代精靈系女神，有望接棒荷里活女神地位。

22歲英國女演員菲雅艾倫，被視為荷里活「精靈女神」的接班人。（視覺中國）

菲雅艾倫擁有精靈一樣的精緻五官，身型亦相當纖瘦修長。（視覺中國）

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》上映時，菲雅艾倫已兩度以超性感打扮現身，宣告女神地位，先以圍巾式上裝展露上圍、纖瘦身材與玉背，於首映上的打扮異常奪目；及後再以絲質透視連身裝現身美國首映，若隱若現展現身材，相片於社交媒體上亦被網民瘋傳。

《猿人爭霸戰：猩凶帝國》上映時，菲雅艾倫已兩度以超性感打扮現身，宣告女神地位。（視覺中國）

菲雅艾倫先以圍巾式上裝展露上圍、纖瘦身材與玉背，於首映上的打扮異常奪目。（視覺中國）

菲雅艾倫以絲質透視連身裝現身美國首映，若隱若現展現身材。（菲雅艾倫IG圖片）

菲雅艾倫以絲質透視連身裝現身美國首映，若隱若現展現身材。（菲雅艾倫IG圖片）

日前菲雅艾倫於社交媒體分享一段幕後花絮，在拍攝現場的化妝間，示範以腳代手飲水奇技。當時，菲雅艾倫坐在扶手椅上，以雙足緊夾水瓶，再示範「幸福軟骨功」，雙膝抬起直至觸及肩頭，再透過水瓶上的吸管啜飲枝裝飲品，畫面令影迷粉絲豐滿遐想！

菲雅艾倫於化妝間以足代手，用飲管吸啜支裝飲品。（菲雅艾倫IG影片截圖）

菲雅艾倫成功飲到支裝飲品。（菲雅艾倫IG影片截圖）

菲雅艾倫展示「幸福軟骨功」，以膝頭掂膊頭、吸啜枝裝飲品。（菲雅艾倫IG影片截圖）

菲雅艾倫展示「幸福軟骨功」，以膝頭掂膊頭、吸啜枝裝飲品。（菲雅艾倫IG影片截圖）

菲雅艾倫分享「幸福軟骨功」影片後旋即引起瘋傳，並吸引大批網民留言，有網民笑言：「這段影片太適合放在交友網站！」「我有個邪惡的想法……」，亦有網民笑指菲雅「入戲」太深，受《猿人爭霸戰》的科幻世界影響，不知不覺模仿猿人的習性：「這算是方法演技嗎？」