猿人爭霸戰︱22歲索女星曬「幸福軟骨功」　雙膝掂膊頭為啜一枝嘢

荷里活科幻猛片《猿人爭霸戰:猩凶帝國》(Kingdom of the Planet of the Apes)早前已於香港上映,電影由新生代「精靈女神」菲雅艾倫(Freya Allan)主演,為22歲英國女星菲雅首部主演的電影作品。菲雅艾倫自主演魔幻劇集《獵魔士》(The Witcher)系列後,被視為新一代精靈系女神,有望接棒荷里活女神地位。

22歲英國女演員菲雅艾倫,被視為荷里活「精靈女神」的接班人。(視覺中國)

菲雅艾倫擁有精靈一樣的精緻五官,身型亦相當纖瘦修長。(視覺中國)

《猿人爭霸戰:猩凶帝國》上映時,菲雅艾倫已兩度以超性感打扮現身,宣告女神地位,先以圍巾式上裝展露上圍、纖瘦身材與玉背,於首映上的打扮異常奪目;及後再以絲質透視連身裝現身美國首映,若隱若現展現身材,相片於社交媒體上亦被網民瘋傳。

《猿人爭霸戰:猩凶帝國》上映時,菲雅艾倫已兩度以超性感打扮現身,宣告女神地位。(視覺中國)

菲雅艾倫先以圍巾式上裝展露上圍、纖瘦身材與玉背,於首映上的打扮異常奪目。(視覺中國)

菲雅艾倫以絲質透視連身裝現身美國首映,若隱若現展現身材。(菲雅艾倫IG圖片)

菲雅艾倫以絲質透視連身裝現身美國首映,若隱若現展現身材。(菲雅艾倫IG圖片)

日前菲雅艾倫於社交媒體分享一段幕後花絮,在拍攝現場的化妝間,示範以腳代手飲水奇技。當時,菲雅艾倫坐在扶手椅上,以雙足緊夾水瓶,再示範「幸福軟骨功」,雙膝抬起直至觸及肩頭,再透過水瓶上的吸管啜飲枝裝飲品,畫面令影迷粉絲豐滿遐想!

菲雅艾倫於化妝間以足代手,用飲管吸啜支裝飲品。(菲雅艾倫IG影片截圖)

菲雅艾倫成功飲到支裝飲品。(菲雅艾倫IG影片截圖)

菲雅艾倫展示「幸福軟骨功」,以膝頭掂膊頭、吸啜枝裝飲品。(菲雅艾倫IG影片截圖)

菲雅艾倫展示「幸福軟骨功」,以膝頭掂膊頭、吸啜枝裝飲品。(菲雅艾倫IG影片截圖)

菲雅艾倫分享「幸福軟骨功」影片後旋即引起瘋傳,並吸引大批網民留言,有網民笑言:「這段影片太適合放在交友網站!」「我有個邪惡的想法……」,亦有網民笑指菲雅「入戲」太深,受《猿人爭霸戰》的科幻世界影響,不知不覺模仿猿人的習性:「這算是方法演技嗎?」